Snow Manが自己最高額203.9億円で年間セールス1位、続くミセスも200億超 史上初の快挙【オリコン年間】
26日、『オリコン年間ランキング 2025』の「アーティスト別セールス部門 トータルランキング」が発表。Snow Manが自己最高の期間内売上203.9億円を記録し、2年連続で1位を獲得した。令和にデビューしたアーティストによる期間内売上200億円超えは史上初。また、2位にはMrs. GREEN APPLEが同じく200億円超でランクイン。ミセスは「デジタルランキング」でも2年連続1位獲得となった。
■1位、2位の200億円突破は史上初、ミセスは「デジタル」セールスで1位
「アーティスト別セールス部門 トータルランキング」は、音楽ソフト〈シングル、アルバム、ミュージックDVD・Blu-ray Disc(以下BD) 〉と、デジタル〈デジタルシングル(単曲)、デジタルアルバム、ストリーミング〉の総売上金額が最も高かったアーティストを発表するランキング。
Snow Manは、同ランキングに初登場した2020年度以降、年間の期間内売上金額を5年連続で自己更新し、期間内売上203.9億円を達成。年間ランキングにおける期間内売上200億円超えは、B'z、宇多田ヒカル、浜崎あゆみ、嵐、King & Princeに続く史上6組目となり、令和デビューのアーティストとしては史上初の達成となった。期間内158.5万枚を売り上げたベストアルバム『THE BEST 2020 - 2025』や、同じく期間内ミリオンを突破した最新アルバム『音故知新』などの音楽ソフトがけん引した。
2位は、メジャーデビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEが2年連続でランクイン。期間内売上は自己最高の200.2億円で、1位のSnow Manに続く200億円超え。「ライラック」や「ケセラセラ」などの再生数がけん引した。トータルランキング1位、2位のアーティストがどちらも期間内売上200億円を突破するのは、1968年度にスタートした同ランキング史上初めてとなった。
また、Mrs. GREEN APPLEはストリーミングやデジタルダウンロードの売上金額をまとめた「アーティスト別セールス部門」の「デジタルランキング」で年間1位を獲得しており、デジタルだけでも期間内売上は109.1億円。加えて、期間内98.7万枚を売り上げたベストアルバム『10』や、上半期DVDランキング1位を獲得した映像作品『ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜』など音楽ソフトの売上も堅調で、トータル売上金額200億円突破につながった。
3位は、来年2026年にデビュー6周年を迎えるSixTONES。期間内売上は昨年を上回る70.1億円を記録しており、2023年度から3年連続のTOP3入りとなった。
4位には、米津玄師がランクイン。期間内売上は54.6億円で、ソロアーティストとしては1位に。2020年度の自身以来、5年ぶりにソロアーティストが年間トータルランキングTOP5に入った。史上最速となる登場4週目でストリーミング1億回再生を突破した「IRIS OUT」や、「作品別売上数部門」で「年間デジタルシングル（単曲）ランキング」1位となった「Plazma」など、デジタルの売上がけん引した。
5位には、期間内売上53.6億円で乃木坂46がランクイン。2024年度の13位から大きく順位を上げ、3年ぶりにTOP5入り。今年度年間トータルランキングTOP10で唯一の女性アーティストとなり、自身7度目の女性アーティスト1位となった。
6位は8人組ボーイズグループ・Stray Kids。期間内売上は52.6億円で、自身初の「年間ランキング アーティスト別セールス部門 トータルランキング」海外アーティスト1位に。
7位には藤井 風が期間内売上48.7億円で、8位には今年8人体制がスタートしたtimeleszが期間内売上46.3億円でランクイン。いずれも自身初の年間トータルランキングTOP10入りを記録した。
9位は、期間内売上44.4億円で、back numberが2年ぶり自身3度目のTOP10入り。10位は、サザンオールスターズが期間内売上44.1億円で20年ぶりの年間トータルランキングTOP10入りとなった。
※集計期間：2024/12/23付〜2025/12/15付 実質集計期間：2024年12月9日(月)〜2025年12月7日(日)
