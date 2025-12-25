Snow Man「常にギラギラした状態で駆け抜けていきたい」、2年連続セールス1位に感謝と抱負【オリコン年間】
Snow Manが、26日発表の『オリコン年間ランキング 2025』の「アーティスト別セールス部門 トータルランキング」で年間1位を獲得。昨年2024年度に続き、2年連続の1位となった。この結果に、メンバーの阿部亮平、岩本照、深沢辰哉がコメント。ファンへの感謝や、2026年への抱負を語った。
【年間ランキング】Snow Manがトータル1位！SixTONES、timeleszも！
■期間内売上は203.9億円、前年度を大きく上回る自己最高金額
Snow Manの期間内売上203.9億円は、前年度の154.2億円を上回り自己最高金額を記録。「年間ランキング アーティスト別セールス部門 トータルランキング」に初登場した2020年度から、年間の期間内売上金額を5年連続自己更新している。
期間内売上の内訳は、シングルが15.4億円、アルバムが122.4億円、ミュージックDVDが19.6億円、ミュージックBlu-ray Discが31.8億円、デジタルダウンロードが1.3億円、ストリーミングが13.4億円。シングル、アルバム、ミュージックDVD・BDによる音楽ソフト売上は計189.1億円にのぼり、「アーティスト別セールス部門」の「音楽ソフトランキング」でも自身3度目となる年間1位を獲得した。なお、Snow Manは17日発表の「作品別売上数部門」でも2年連続で6冠を獲得している。
■2年連続のトータル1位＆作品別6冠にメンバー感謝、「当たり前な訳ないだろ！」
【岩本照】この度Snow Manが「オリコン年間ランキング2025」の「アーティスト別セールス部門トータルランキング」で2年連続となる1位を獲得させていただきました！
【3人】ありがとうございます。
【深澤辰哉】改めて受賞の感想はどうですか？
【阿部亮平】本当に光栄なことですし、メンバーみんなで喜んだんですけど、これもひとえに応援してくださる皆様がいなかったら成立しない賞ですから、本当にありがとうございます。
【深澤辰哉】2年連続ということで、本当にありがとうございます。
【阿部亮平】しかも「作品別売上数部門」でも2年連続6冠…！
【深澤辰哉】そうなんですよ！これって当たり前のことじゃないじゃないですか…。
【岩本照】当たり前な訳ないだろ！（笑）。
【深澤辰哉】当たり前なことじゃないからこそ、本当に（応援してくださった）皆さんに感謝だし、より自分たちも良い作品を皆さんにお届けしたいな、という気持ちになりましたね。
【岩本照・阿部亮平】ありがとうございます。
【深澤辰哉】「（2025年1月に発売したベストアルバム）『THE BEST 2020 - 2025』と（11月に発売した最新アルバム）『音故知新』、それぞれの作品に込めた思いや、制作時で印象的だったエピソードを教えてください」という質問が届いていますが、どっちのアルバムから話しましょうか？
【岩本照】まず『THE BEST 2020 - 2025』について…。デビューして5年でベスト（アルバム）をリリースしましたけど、どうですか？
【深澤辰哉】本当にこの「ベスト（アルバム）」というのが、応援してくださっている皆さんに感謝の気持ちを“より”込めて…自分たちSnow Manのデビューしてから5年の思いをのせて、皆さんにお届けできた、というのが良かったなと思いますね。
【阿部亮平】めっちゃ詰まってたよね！このベスト盤には、僕たちの5年がすごく詰まってるから…思い出に浸っちゃいました。
【深澤辰哉】岩本さんはどうですか？
【岩本照】そんなに前じゃないけど、めっちゃ前に感じたり…「ぎゅっ」とした、すごく濃い5年だった。たった5年されど5年、みたいな…駆け抜けさせていただいた5年、という感じがあるというか。
【阿部亮平】駆け抜けたよね。
【岩本照】いろいろ時代が変化していくなかで、いろんな楽曲、ダンスや歌を使って表現させてもらっている僕たちの5年間のスタイルが詰まっているのがこの『THE BEST 2020 - 2025』ですね。そして、『音故知新』について！
【深澤辰哉】『音故知新』は楽曲を作っていく中、（収録曲を）選ぶ中で、「もしSnow Manがさまざまな時代やジャンルの音楽を歌ったら…」みたいなテーマが大枠であったんですが…それと同時に、自分の人生をちょっと振り返る時間になったなって思ったんだよね。この時代はこういう楽曲が流行ってたんだ、とか。
【阿部亮平】自分の青春時代によく聴いていた曲（のジャンル）も入ってたり、そういうテイストがあったりとか。
【深澤辰哉】だからすごくいろんなことを改めて考えさせられたアルバムだったという印象が個人的にはありますね。
【阿部亮平】アルバムの中でいろんなジャンルの楽曲に挑戦させてもらったけど、でもそのリード曲「TRUE LOVE」は、王道なJ-POPとか、僕たちの事務所ならではの曲が根幹にあったりして、僕たちのこれからをちょっと醸し出せるような、そんなアルバムになったんじゃないかなと思います。
【深澤辰哉】「最後に2026年、抱負と作品を手に取られた皆様へ一言メッセージをお願いします」ということですが…。
【岩本照】（阿部と深澤からコメントを）くださいよ。
【深澤辰哉】もちろん！ じゃあ…先生（阿部）から言いましょうか。
【阿部亮平】すでに！ 来年出す制作物の…。
【深澤辰哉】（ネタバレは…）やめろよ…！
【阿部亮平】いろいろ始まってますよね！
【深澤辰哉】もうやめろって！（壁にしがみつく深澤辰哉）
【岩本照】（カメラ）こっちだよ。
【深澤辰哉】いやいや分かってる分かってる。オーバーにやってるだけだから！
【阿部亮平】2025年年末だから、いろいろ発表や情報出させてもらってるけど、それだけじゃなくて、「もう2026年に向けて我々動いてますよ、お楽しみに！」というところはありますね。
【深澤辰哉】今回、2年連続で（「オリコン年間ランキング作品別売上数部門」で）6冠を獲らせていただいて。先ほども言ったんですが、自分たちは、皆さんに向けて少しでも笑顔を届けるためにステージに立ったりとか、いろんな楽曲を聴いていただいたりとか、本当に皆さんあっての僕たちだと思うので、2026年も、やっぱりもっと会える時間を増やしたいなと思いますね。これ、毎年言っていますけど…。
【岩本照】いやいやだって（深澤さん）忙しいじゃないですか。（笑）
【深澤辰哉】まあ、ちょっとねえ！…いやいや。そこを皆さんとの時間に充てたいわけですよ！
【岩本照】お願いしますよ！
【深澤辰哉】もちろん任せてくださいよ！会おうね！
【岩本照】抱負は、今までもデビューした時も変わらず、今に集中して、みんなでいろんなことに挑戦して、その姿を共に、ファンの皆さんやスタッフの皆さん、みんなで喜びを分かち合うのがSnow Manのスタイルだと思っているので、そこは変わらずやっていきたい。
それと、まだSnow Manを知らない方がたくさんいらっしゃると思う。そういう方たちに知っていただける機会やタイミングって多分それぞれだと思うので、知ってもらった時に「え、Snow Manマジやばくね？」と思ってもらえるような、常にギラギラした状態で駆け抜けていきたいなと思っていますので、今後ともSnow Manの応援のほど、よろしくお願いします。そして改めて僕たちに賞をありがとうございます…！
【3人】ありがとうございます！ 以上、Snow Manでした！
※集計期間：2024/12/23付〜2025/12/15付 実質集計期間：2024年12月9日
(月)〜2025年12月7日(日)
【年間ランキング】Snow Manがトータル1位！SixTONES、timeleszも！
■期間内売上は203.9億円、前年度を大きく上回る自己最高金額
Snow Manの期間内売上203.9億円は、前年度の154.2億円を上回り自己最高金額を記録。「年間ランキング アーティスト別セールス部門 トータルランキング」に初登場した2020年度から、年間の期間内売上金額を5年連続自己更新している。
■2年連続のトータル1位＆作品別6冠にメンバー感謝、「当たり前な訳ないだろ！」
【岩本照】この度Snow Manが「オリコン年間ランキング2025」の「アーティスト別セールス部門トータルランキング」で2年連続となる1位を獲得させていただきました！
【3人】ありがとうございます。
【深澤辰哉】改めて受賞の感想はどうですか？
【阿部亮平】本当に光栄なことですし、メンバーみんなで喜んだんですけど、これもひとえに応援してくださる皆様がいなかったら成立しない賞ですから、本当にありがとうございます。
【深澤辰哉】2年連続ということで、本当にありがとうございます。
【阿部亮平】しかも「作品別売上数部門」でも2年連続6冠…！
【深澤辰哉】そうなんですよ！これって当たり前のことじゃないじゃないですか…。
【岩本照】当たり前な訳ないだろ！（笑）。
【深澤辰哉】当たり前なことじゃないからこそ、本当に（応援してくださった）皆さんに感謝だし、より自分たちも良い作品を皆さんにお届けしたいな、という気持ちになりましたね。
【岩本照・阿部亮平】ありがとうございます。
【深澤辰哉】「（2025年1月に発売したベストアルバム）『THE BEST 2020 - 2025』と（11月に発売した最新アルバム）『音故知新』、それぞれの作品に込めた思いや、制作時で印象的だったエピソードを教えてください」という質問が届いていますが、どっちのアルバムから話しましょうか？
【岩本照】まず『THE BEST 2020 - 2025』について…。デビューして5年でベスト（アルバム）をリリースしましたけど、どうですか？
【深澤辰哉】本当にこの「ベスト（アルバム）」というのが、応援してくださっている皆さんに感謝の気持ちを“より”込めて…自分たちSnow Manのデビューしてから5年の思いをのせて、皆さんにお届けできた、というのが良かったなと思いますね。
【阿部亮平】めっちゃ詰まってたよね！このベスト盤には、僕たちの5年がすごく詰まってるから…思い出に浸っちゃいました。
【深澤辰哉】岩本さんはどうですか？
【岩本照】そんなに前じゃないけど、めっちゃ前に感じたり…「ぎゅっ」とした、すごく濃い5年だった。たった5年されど5年、みたいな…駆け抜けさせていただいた5年、という感じがあるというか。
【阿部亮平】駆け抜けたよね。
【岩本照】いろいろ時代が変化していくなかで、いろんな楽曲、ダンスや歌を使って表現させてもらっている僕たちの5年間のスタイルが詰まっているのがこの『THE BEST 2020 - 2025』ですね。そして、『音故知新』について！
【深澤辰哉】『音故知新』は楽曲を作っていく中、（収録曲を）選ぶ中で、「もしSnow Manがさまざまな時代やジャンルの音楽を歌ったら…」みたいなテーマが大枠であったんですが…それと同時に、自分の人生をちょっと振り返る時間になったなって思ったんだよね。この時代はこういう楽曲が流行ってたんだ、とか。
【阿部亮平】自分の青春時代によく聴いていた曲（のジャンル）も入ってたり、そういうテイストがあったりとか。
【深澤辰哉】だからすごくいろんなことを改めて考えさせられたアルバムだったという印象が個人的にはありますね。
【阿部亮平】アルバムの中でいろんなジャンルの楽曲に挑戦させてもらったけど、でもそのリード曲「TRUE LOVE」は、王道なJ-POPとか、僕たちの事務所ならではの曲が根幹にあったりして、僕たちのこれからをちょっと醸し出せるような、そんなアルバムになったんじゃないかなと思います。
【深澤辰哉】「最後に2026年、抱負と作品を手に取られた皆様へ一言メッセージをお願いします」ということですが…。
【岩本照】（阿部と深澤からコメントを）くださいよ。
【深澤辰哉】もちろん！ じゃあ…先生（阿部）から言いましょうか。
【阿部亮平】すでに！ 来年出す制作物の…。
【深澤辰哉】（ネタバレは…）やめろよ…！
【阿部亮平】いろいろ始まってますよね！
【深澤辰哉】もうやめろって！（壁にしがみつく深澤辰哉）
【岩本照】（カメラ）こっちだよ。
【深澤辰哉】いやいや分かってる分かってる。オーバーにやってるだけだから！
【阿部亮平】2025年年末だから、いろいろ発表や情報出させてもらってるけど、それだけじゃなくて、「もう2026年に向けて我々動いてますよ、お楽しみに！」というところはありますね。
【深澤辰哉】今回、2年連続で（「オリコン年間ランキング作品別売上数部門」で）6冠を獲らせていただいて。先ほども言ったんですが、自分たちは、皆さんに向けて少しでも笑顔を届けるためにステージに立ったりとか、いろんな楽曲を聴いていただいたりとか、本当に皆さんあっての僕たちだと思うので、2026年も、やっぱりもっと会える時間を増やしたいなと思いますね。これ、毎年言っていますけど…。
【岩本照】いやいやだって（深澤さん）忙しいじゃないですか。（笑）
【深澤辰哉】まあ、ちょっとねえ！…いやいや。そこを皆さんとの時間に充てたいわけですよ！
【岩本照】お願いしますよ！
【深澤辰哉】もちろん任せてくださいよ！会おうね！
【岩本照】抱負は、今までもデビューした時も変わらず、今に集中して、みんなでいろんなことに挑戦して、その姿を共に、ファンの皆さんやスタッフの皆さん、みんなで喜びを分かち合うのがSnow Manのスタイルだと思っているので、そこは変わらずやっていきたい。
それと、まだSnow Manを知らない方がたくさんいらっしゃると思う。そういう方たちに知っていただける機会やタイミングって多分それぞれだと思うので、知ってもらった時に「え、Snow Manマジやばくね？」と思ってもらえるような、常にギラギラした状態で駆け抜けていきたいなと思っていますので、今後ともSnow Manの応援のほど、よろしくお願いします。そして改めて僕たちに賞をありがとうございます…！
【3人】ありがとうございます！ 以上、Snow Manでした！
※集計期間：2024/12/23付〜2025/12/15付 実質集計期間：2024年12月9日
(月)〜2025年12月7日(日)