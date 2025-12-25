結成10周年を迎えたSUPER★DRAGON、写真集ジャンルで1位獲得【オリコンランキング】
スターダストプロモーション所属の9人組進化系ミクスチャーユニット・SUPER★DRAGONの10周年記念写真集『SUPER★DRAGON 10th Anniversary Photo Book〜DEAR BLUE〜』が、12月25日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間1.3万部を売り上げ、16位にランクイン。ジャンル別「写真集」では1位を獲得した。
【写真】サンタ姿とは一転、クールなSUPER★DRAGON
本作は、今年9月27日に結成10周年を迎えたSUPER★DRAGON（通称：スパドラ）が、10年間ともに歩んできた「BLUE」（公式ファンネーム）へ感謝の想いを込めて制作した、ファン参加型の写真集。
“BLUEが見たいスパドラ”をテーマに、衣装やシチュエーション、表情、メンバーの組み合わせ、撮影テーマなどのアイデアを募集し、そのアンケート結果をもとに内容を構成した。メンバーの個性を引き出すさまざまなシチュエーションで撮影し、多彩な魅力がつまった一冊になっている。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2025年12月29日付：集計期間：2025年12月15日〜21日＞
