今季終了後に投手から野手に転向した阪神・西純が、外野用グラブに加えて一塁用ミット、三塁用グラブも準備していることを明かした。用具契約を結ぶSSK社に、既に発注したという。

「簡単なことではないですけど、試合に出られるなら内野でもどこでも出たい。準備だけはしておきたい」

育成契約を結び再スタートを切る7年目の来季。ただ、出場機会を待っているだけでは出番は回ってこない。早期の支配下登録を目指し、基本線は外野手ながら“何でも屋”として出場機会増を求めてどこでも守れるようにスタンバイをする。

11月の高知・安芸秋季キャンプでは一心不乱にバットを振り、守備では左翼、右翼を中心に守った。元々、身体能力の高さに定評はあっても、投手と野手では運動量も使う筋肉も異なる。一、三塁の練習は数回こなした程度だが、状況に応じたカバーリングや捕球時からの足の運びも学んだ。打撃、守備、さらに走塁面も一から取り組み、体重は17日間で6キロ減の94キロ。現在は1キロ戻り95キロで、「体も軽くなってきて、動きやすい」と実感している。現在は内野手の機敏な動きにも対応できるよう、さらに体をシェイプアップするために、ウエートトレとランニングを毎日欠かさず行っている。

「打撃だけではなくて守備面でもいろいろ聞いてみたい。得られるものを今は全て吸収していきたい」

年明けには同学年の楽天・黒川と自主トレを予定。広角へ打ち分ける打撃だけでなく、今季1軍で一、二、三塁を守ったユーティリティープレーヤーから内野守備の技術や知識を吸収できるメリットは大きい。「外野もしっかりやって、内野も言われた時にやれるように。自分が野手で一番下手くそ。いっぱい声を出して食らいつきたい」。野手転向後初のシーズン、必死のパッチで存在感を示す。（石崎 祥平）