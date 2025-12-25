Mrs. GREEN APPLEがデジタル総売上1位に感激、“フェーズ3”の目標は？「2026年は全員が30代に…」【オリコン年間】
Mrs. GREEN APPLEが、26日発表の『オリコン年間ランキング 2025』の「アーティスト別セールス部門 デジタルランキング」で、期間内売上109.1億円で2年連続1位を獲得。2024年度に自身が記録した73.0億円を超え、史上初の100億円超えを記録した。この結果を受けて、3人が感謝の思いと“フェーズ3”への抱負を語った。
【年間ランキング】ミセスが1位！ 米津、Vaundy、HANAも…デジタル総売上がすごい！
■年間「デジタルランキング」1位のミセス、「トータルランキング」でも2位
期間内売上109.1億円の大部分はストリーミング（104.4億円、全体の95.7％）で、デジタルシングル（3.1億円）やデジタルアルバム（1.6億円）も含まれる。中でも2024年4月に配信された「ライラック」は好調で、集計期間の52週すべてでTOP10入りを果たし、13週連続で1位を獲得している。
同作は、17日発表「作品別売上数部門」の「ストリーミングランキング」では再生数4億7,824.5万回で1位となり、「デジタルシングル（単曲）ランキング」では16.8万DLで2位にランクイン。メジャーデビュー10周年を記念してリリースされたアルバム『10』も「年間デジタルアルバムランキング」で1位となった。
Mrs. GREEN APPLEは、音楽ソフトとデジタルの総売上金額が最も高かったアーティストを発表する「アーティスト別セールス部門 トータルランキング」では2位にランクイン。期間内売上は自己最高の200.2億円となった。
■デビュー10周年はリリースにライブ、「感謝感謝の1年」
【大森元貴】この度「オリコン年間ランキング2025」において、Mrs. GREEN APPLEが「アーティスト別セールス部門デジタルランキング」で1位を獲得いたしました。たくさんの方に聴いていただいているということで本当にうれしいです。
【全員】ありがとうございます。
【若井滉斗】本当にありがたいですし、光栄です。たくさんの方たちが、僕たちの楽曲を楽しんでいただけているということで本当にうれしいです！ ありがとうございます。
【大森元貴】本当に信じられないですね。そして「2025年7月にデビュー10周年を迎えられ、その後も6ヵ月連続リリースやライブツアーの開催、音楽フェスへの出演など精力的に活動された1年かと思います。2025年を振り返って印象的な出来事があれば教えてください」とのことです。（藤澤）涼ちゃん、どうでしょうか。
【藤澤涼架】今年1年を振り返るとどうですか、ということですよね。デビュー10周年でしたからね。楽曲もたくさんお届けさせていただきましたし。
【大森元貴】6ヵ月連続！（リリース）
【藤澤涼架】デビュー10周年を記念して、夏にライブもやりましたね。
【大森元貴】『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜』を開催させていただきました。
【藤澤涼架】5万人の皆さんに集まっていただくというライブを2日間行って、配信でもたくさんの方が観てくださいました。ここまで活動してきて、Mrs. GREEN APPLEが“たくさんの方々に、こんなに楽しんでいただけているんだな”と感じた本当に感謝感謝の1年でございました。
【大森元貴・若井滉斗】ありがとうございます。
【大森元貴】そして「Mrs. GREEN APPLEとして“フェーズ3”となる2026年はどんなことに挑戦したいですか。目標などがあれば教えてください」とのことです。そうですね。我々、Mrs. GREEN APPLEは年内で“フェーズ2”を閉じまして2026年1月1日から“フェーズ3”を開幕することをすでに発表しております。若井さん…目標ありますでしょうか。
【若井滉斗】目標ですか。
【大森元貴】“フェーズ3”と2026年に向けて！
【若井滉斗】やっぱり、“フェーズ3”は、2026年は全員が30代になる訳ですね。
【大森元貴】そうですね、僕と若井が30歳になるんだ。
【若井滉斗】なので、かっこいい大人になるために健康と食事と睡眠と生活習慣とか、そこら辺を諸々と気を付けていければなと思っています。
【大森元貴】できるものなら、常にやりたいんですけれども（笑）。「最後にMrs. GREEN APPLEを応援してくださっている皆さまへメッセージをお願いします。」とのことです。本当にいつも応援ありがとうございます。
【藤澤涼架・若井滉斗】ありがとうございます。
【大森元貴】数ではなく本当に一人一人に届いているという事実が本当に大変うれしく、
やりがいに、励みに日々なっております。変わらず、我々がいいと思える音楽をちゃんと真摯にお届けできればなと思っていますので、また聴いていただけると幸いです。いつも本当にありがとうございます。
【藤澤涼架・若井滉斗】ありがとうございます。
【全員】以上、Mrs. GREEN APPLEでした。
※集計期間：2024/12/23付〜2025/12/15付 実質集計期間：2024年12月9日(月)〜2025年12月7日(日)
