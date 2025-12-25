「流行ポーズ大賞2025」、1位はM!LK「イイじゃんポーズ」 CANDY TUNE＆Snow Manもランクイン、プレイブが発表
プレイブは26日、「流行ポーズ大賞2025」の結果を発表。大賞（1位）は、M!LKの「イイじゃんポーズ」となった。
このほか、3位に「世界陸上 男子4×100mリレーリレー侍」による「ルフィポーズ」。5位にCANDY TUNE「倍々FIGHT!」、6位にSnow Man「カリスマックス」などがランクインした。
【画像】「流行ポーズ大賞2025」TOP10
同ランキングは、その年に流行した「ポーズ」や「ダンス」などの動作を調査し発表する。今年で第11回目となる。今年は全国の10〜60代男性883人、女性441人、計1324人を対象に、18日から19日の期間、インターネットで調査した。
■過去の流行ポーズ大賞の大賞受賞ポーズ
2015年：「五郎丸ポーズ（ルーティン）」 五郎丸
2016年：「斎藤さんだぞ！」 トレンディエンジェル 斎藤司
2017年：「35億」 ブルゾンちえみwithB
2018年：「いいねダンス」 DA PUMP
2019年：「TTポーズ」TT兄弟
2020年：「竹をくわえる」 鬼滅の刃 竈門禰豆子
2021年：「ビッグボスポーズ」 日ハム 新庄剛志監
2022年：「パワー！」 なかやまきんに君
2023年：「ペッパーミル・パフォーマンス」 ラーズ・ヌートバー
2024年：「キケポーズ（ヒップロック）」 大谷翔平
