「第58回オリコン年間ランキング2025」のアーティスト別セールス部門（集計期間2024年12月23日〜2025年12月15日、オリコン調べ）が26日、発表され、Mrs．GREEN APPLEがデジタルランキングで2年連続1位に輝いた。デジタル売り上げは109・1億円を記録し、100億円突破は史上初の快挙となった。

トータルランキングでは200・2億円を記録し、2位にランクイン（1位はSnow Manの203・9億円）。1位と2位のアーティストがどちらも期間内売り上げ200億円突破は、1968年の集計開始以来初となった。

デビュー10周年の今年は、6カ月連続リリースを実施。ストリーミング再生数も好調で、年間ストリーミングランキングではトップ20に10作がランクイン。18曲が集計期間内で1億回再生を記録した。

大森元貴（29）は「数ではなく本当に1人1人に届いているという事実が本当にうれしく、やりがいに、励みになっています。変わらず、我々がいいと思える音楽を真摯（しんし）にお届けできればと思っていますので、また聴いていただけると幸いです」と語った。