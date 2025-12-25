“マック好き”おぎやはぎ矢作「いいCM」、父親役でマクドナルドCMに初出演
お笑いコンビ・おぎやはぎの矢作兼（54歳）が、マクドナルドのCMに初出演。12月29日より、思春期の娘と父親の心のつながりを描いた「マック、みっっけ。冬のドライブ」篇の放映を開始する。
家族のリアルな日常を描くことで、「特別な日だけでなく、いつもの日にもそっと寄り添うマクドナルド」でありたいというブランドの姿勢を伝えるCMシリーズ「Family Brand Story」の第9弾として放映される今回のCMは、矢作が父親役としてマクドナルドのCMに初出演。中島瑠菜が娘役を演じる。
CMでは真冬の海辺を舞台に、思春期を迎えた娘が抱える「言葉にならない悩み」や、それを正面から無理に聞き出すのではなく、まずはそばにいることから始めようとする親の姿勢を表現し、「家族がそれぞれのペースで前に進むことを支える時間」を描いた。学校生活などに悩みを抱える高校生の娘と、その変化に気づき寄り添おうとする父親の姿を通じて、「うまく言葉にできない気持ちを抱えるときでも、家族とマクドナルドがそばにある」というメッセージを表現している。
今回のマクドナルドCM初出演について、矢作は「マクドナルドが好きなので嬉しかったです。親子の姿を再現するリアルな設定だなと思いました」とコメント。そして「いいCMなので、見たあとはぜひ、コーヒー買いに行ってください！」と呼びかけた。
