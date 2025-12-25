令和ロマン・松井ケムリ、今年一番気になったニュースは「どうしてもオンラインカジノ」

お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリ（32歳）が、12月25日に放送された情報番組「ひるおび」（TBS系）に出演。“今年一番気になったニュース”に「オンラインカジノ」を挙げた。



28日放送の特別番組「報道の日」について触れる中で、MCのタレント・恵俊彰が「松井さん今年一番気になった…いろんなニュースありましたけど」と話を振られた松井は「いっぱいありましたね。今年一番気になったニュースは…。どうしてもオンラインカジノをですね、すいません、それ以外はウソになっちゃうので。どうしてもオンラインカジノですね、これは」と語る。



恵は「松井さん的にはね」と頷き、松井は「僕的には大きなニュースでしたね。『報道の日』では扱わないと思います（笑）」と笑った。



今年2月、令和ロマン・高比良くるまがオンラインカジノで賭博した疑いで活動自粛となり、その後、4月に吉本興業が高比良の所属契約を解除。松井は引き続き吉本興業に所属している。