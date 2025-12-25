元男闘呼組のメンバーを中心に結成されたロックバンド・Ｒｏｃｋｏｎ Ｓｏｃｉａｌ Ｃｌｕｂ（ＲＳＣ）が２４、２５日の２日間、横浜ＢＵＮＴＡＩで全国ツアー「ＦＯＲＥＶＥＲ ＣＡＬＬＩＮＧ―Ｓｔｉｌｌ Ｒｏｃｋｉｎ’―」（７都市１８公演）の最終公演を行った。コラボレーションアルバム「ＴＨＥ ＳＨＯＷ ＭＡＮ」に参加した氣志團の綾小路翔、堺正章、野村義男、デーモン閣下ら豪華ゲストが登場し、花を添えた。

真っ赤なペンライトが揺れる中、「Ｓｔｉｌｌ Ｒｏｃｋｉｎ’」で幕開け。綾小路が最初のゲストとして登場。男闘呼組主演の映画「ロックよ、静かに流れよ」が大好きといい、「全方位３６０度憧れで、生まれてから一番緊張しているかもしれません。『ミネさ（劇中で成田が演じた役）がいる！』と思って」と興奮を隠しきれない様子。ハイテンションをそのままに「愛死天流（あいしてる）」を披露した。

ピアノが流れるバーカウンター風の設定で、岡本健一、高橋和也が「僕らが大好きな、野村義男先生」とゲストを呼び込むと、大歓声に迎えら、野村が登場。「さっきから聴いていたけど、オマエら激しすぎ。もっと大人の曲できないの？ 楽器もあるし、やってみようか」と成田とのセッションがスタート。「バーボンロック」では岡本、高橋が味わい深いボーカルを歌唱した。

終盤、高橋から「我らの大師匠を紹介します。ミスター・エンターテイナー！ザ・ショーマン！堺正章、マチャアキさん」と呼び込まれた堺は「こんばんは。１年前に初めてＲＳＣと一緒にステージに立ちました。１年間付き合ってると、素性が分かるものですが、みんな純粋にステキな方なんですよ」とあいさつ。歌わずにステージを去ろうとするなど、トークでも盛り上げ、「プンスカピン！」をパワフルに歌い上げた。

アンコールは「ＴＩＭＥ ＺＯＮＥ」から「ＤＡＹＢＲＥＡＫ」へと男闘呼組メドレーで、ボルテージは最高潮に。再び野村が呼び込まれると、アルバムで共演した「Ｓｔｉｌｌ Ｒｏｃｋｉｎ’」を届けた。

ＲＳＣは３０日のＴＢＳ系「輝く！日本レコード大賞」、大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（放送１００年紅白特別企画）に出演予定。年の瀬まで熱いステージを披露してくれそうだ。

【セットリスト】

１ 「Ｓｔｉｌｌ Ｒｏｃｋｉｎ’」

２ 「Ｆｏｘｙ Ｌａｄｙ」

３ 「ザ・ファイター」

４ 「Ｔａｎｇｅｒｉｎｅ Ｋｉｓｓ」

５ 「ポイントちょーだい」

６ 「ＢＡＣＫ ＩＮ ＴＨＥ ＣＩＴＹ」

７ 「Ｒｏｌｌｎｇ Ｔｈｕｎｄｅｒ Ｂａｂｙ」

８ 「Ｇｏ Ｔｏ Ｈｅｌｌ」

９ 「愛死天流」（綾小路翔）

１０ 「Ｂ・Ａ・Ｎ」

１１ 「バーボンロック」（野村義男）

１２ 「亀の恩返し」

１３ 「死ぬほどジュ・テーム」（デーモン閣下）

１４ 「傷だらけの王者」

１５ 「Ｉ［ハート］Ｒ＆Ｒ」

１６ 「堺正章メドレー」（堺正章）

１７ 「プンスカピン！」（堺正章）

―アンコール―

１８ 「この夜にすべてを」

１９ 「ＴＥＮＳＩＯＮ」

２０ 「禁断のエロキューション」

２１ 「ＴＩＭＥ ＺＯＮＥ〜ＤＡＹＢＲＥＡＫ」

２２ 「Ｓｔｉｌｌ Ｒｏｃｋｉｎ’」（野村義男）