Ｓｎｏｗ Ｍａｎが、「オリコン年間ランキング２０２５」のアーティスト別セールス部門トータルランキングで２０３．９億円を売り上げ、２年連続１位に輝いたことが２５日、発表された。

同ランキングでの２００億円超えは、Ｂ’ｚ、宇多田ヒカル、浜崎あゆみ、嵐、Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅに続く６組目で、令和にデビューしたアーティストとしては初の快挙になる。

デビュー５周年の今年は、初のベストアルバム「ＴＨＥ ＢＥＳＴ ２０２０―２０２５」（１月２２日発売）が１５８．５万枚を売り上げ、１２２．４億円を記録。シングル１５．４億円、ミュージックＤＶＤ１９．６億円、ミュージックブルーレイ３１．８億円と合わせ、音楽ソフトの売り上げは計１８９．１億円となり、音楽ソフトランキングでもグループ３度目の年間１位を獲得した。

阿部亮平（３２）は「光栄なことですし、メンバーみんなで喜びました。応援してくださる皆さまがいなかったら成立しない賞ですから、ありがとうございます」とファンに感謝した。

リーダーの岩本照（３２）はデビュー後の日々について「ギュッとした、すごく濃い５年だった。たった５年されど５年みたいな」としみじみ。「『えっ、Ｓｎｏｗ Ｍａｎ、マジやばくね？』と思ってもらえるような、常にギラギラした状態で駆け抜けていきたい」と言葉に力を込めた。