【なだれ注意報】北海道・小樽市、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町などに発表（雪崩注意報） 26日03:48時点
気象台は、午前3時48分に、なだれ注意報を小樽市、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村に発表しました。
石狩、後志地方では、風雪や高波に注意してください。後志地方では、大雪やなだれに注意してください。石狩、空知、後志地方では、落雷や電線等への着雪に注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■小樽市
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■島牧村
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■寿都町
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■黒松内町
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■蘭越町
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■ニセコ町
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■真狩村
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■留寿都村
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■喜茂別町
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■京極町
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■倶知安町
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■共和町
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■岩内町
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■泊村
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■神恵内村
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■積丹町
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■古平町
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■仁木町
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■余市町
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■赤井川村
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意