スマホや自宅の鍵“落とし物癖”にTBS江藤愛アナ笑うも「休んだほうがいいよ…」の声

TBSの江藤愛アナ（40歳）が、12月22日に放送された情報番組「ひるおび」（TBS系）に出演。“今年一番笑ったこと”を語った。



この日、“今年一番笑ったこと”を聞かれた江藤アナは「自分の“落とし物癖”に思わず笑えた」と切り出し、「本当に今年すごくて。電車に傘を忘れ、道端にスマートフォンを落として、全部警察署とか電車の窓口に取りに…。もうビックリですよね。最後、一番すごかったのが家の鍵をついに落とした」と語る。



ただ、家の鍵は「元来た道を一生懸命歩いたら、落ちていて。すっごいホッとしたと同時に、ほんと笑った、バカだなぁって」とのこと。その後は「鈴をつけました。チリンチリンって」と話し、スタジオからは「1週間くらい休んだほうがいいよ…」「落としてるものがすごい」との声が上がった。