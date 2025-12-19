４人組バンドのＧＯＯＤ ＢＹＥ ＡＰＲＩＬが、来年２月４日リリースの新アルバム「ＨＯＷ ＵＮＩＱＵＥ！」の収録内容を２５日までに公開した。

ＴＢＳ系「王様のブランチ」の１２月エンディグテーマ「ＳＹＭＰＡＴＨＹ」や、林哲司氏が作曲した「Ｔｏｋｙｏ Ｗｅｅｋｅｎｄ Ｍａｇｉｃ」、佐橋佳幸プロデュースの「リ・メイク」、スキマスイッチ・常田真太郎がプロデュースを手がけた新曲「ハーフムーンが見えたらさよならを」など、豪華なプロデューサー陣が集結。大滝詠一の名盤「Ａ ＬＯＮＧ ＶＡＣＡＴＩＯＮ」の収録曲「Ｖｅｌｖｅｔ Ｍｏｔｅｌ」のカバーを含む全１０曲が収録された。

倉品翔は「自分たちなりにポップミュージックと向き合い、一つ一つピースを見つけていく長い旅の中で、幸運にも素晴らしい出会いに恵まれ、まだ見ぬ自分たちに出会い続けています。そうやってワクワクしながら、また一つ、心から好きな『ＨＯＷ ＵＮＩＱＵＥ！』という作品をつくることができました」とコメント。結成１５年を迎え「自分たちの歩みも振り返るとなかなかユニークだし、何より『ユニークである』ことは、これからの時代の大切なキーワードだと思います。ユニークでいるには少しの勇気が必要です。そんな時に、ポケットの中に忍ばせたお守りのような音楽でありたいです」と願った。