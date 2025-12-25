【波浪警報】福井県・福井市、敦賀市、小浜市、あわら市、坂井市、南越前町などに発表 26日03:11時点
気象台は、午前3時11分に、波浪警報を福井市、敦賀市、小浜市、あわら市、坂井市、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町に発表しました。
福井県では、26日夕方まで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■福井市
□波浪警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■敦賀市
□波浪警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■小浜市
□波浪警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□波浪警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■坂井市
□波浪警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■南越前町
□波浪警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■越前町
□波浪警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■美浜町
□波浪警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■高浜町
□波浪警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■おおい町
□波浪警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■若狭町
□波浪警報【発表】
26日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m