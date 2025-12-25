気象台は、午前3時11分に、波浪警報を福井市、敦賀市、小浜市、あわら市、坂井市、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町に発表しました。

【警報エリアを確認】【波浪警報】福井県・福井市、敦賀市、小浜市、あわら市、坂井市、南越前町などに発表 26日03:11時点

福井県では、26日夕方まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■福井市

□波浪警報【発表】

26日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■敦賀市

□波浪警報【発表】

26日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■小浜市

□波浪警報【発表】

26日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m





■あわら市□波浪警報【発表】26日夕方にかけて警戒予想最大波高 6m■坂井市□波浪警報【発表】26日夕方にかけて警戒予想最大波高 6m■南越前町□波浪警報【発表】26日夕方にかけて警戒予想最大波高 6m■越前町□波浪警報【発表】26日夕方にかけて警戒予想最大波高 6m■美浜町□波浪警報【発表】26日夕方にかけて警戒予想最大波高 6m■高浜町□波浪警報【発表】26日夕方にかけて警戒予想最大波高 6m■おおい町□波浪警報【発表】26日夕方にかけて警戒予想最大波高 6m■若狭町□波浪警報【発表】26日夕方にかけて警戒予想最大波高 6m