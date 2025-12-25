TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前3時11分に、波浪警報を福井市、敦賀市、小浜市、あわら市、坂井市、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町に発表しました。

【警報エリアを確認】【波浪警報】福井県・福井市、敦賀市、小浜市、あわら市、坂井市、南越前町などに発表 26日03:11時点

福井県では、26日夕方まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■福井市
□波浪警報【発表】
　26日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■敦賀市
□波浪警報【発表】
　26日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■小浜市
□波浪警報【発表】
　26日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■あわら市
□波浪警報【発表】
　26日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■坂井市
□波浪警報【発表】
　26日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■南越前町
□波浪警報【発表】
　26日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■越前町
□波浪警報【発表】
　26日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■美浜町
□波浪警報【発表】
　26日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■高浜町
□波浪警報【発表】
　26日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■おおい町
□波浪警報【発表】
　26日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■若狭町
□波浪警報【発表】
　26日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m