「寒がりさんのボトムス迷子問題」→【ハニーズ】で解決！ 冬の味方♡「ぽかぽかパンツ」

「防寒対策をしたいけれど、オシャレも楽しみたい……」そんな人におすすめなのが【ハニーズ】のパンツ。保温性を期待できる素材に加え、旬なデザインが揃っています。今回はオン・オフ活躍しそうな人気商品をピックアップ。気軽に穿けそうなうえ、スタイルアップも見込める優秀な一品ばかりなので、ぜひチェックしてみて。

ハニーズの名品！ あったかパンツで冬を乗り切る

【ハニーズ】「あったかガウチョパンツ」\2,480（税込）

こちらのパンツはオンラインストアでレビュー300件超え、★4.3の高評価を獲得している大人気アイテム（2025/12/18時点）。「裏シャギーであたたかくソフトな肌触り」と公式サイトで紹介されている通り、寒い時期に頼りになりそうな生地が特徴です。コットン混で見た目にもあたたかみを感じられ、冬らしいムードが魅力的。裾に向かって広がるラインが女性らしく、さりげない体型カバーも見込めます。

「ガウチョパンツ」で肩肘張らない大人のきれいめスタイル

機能面はもちろん、オン・オフ問わず活躍しそうな旬なデザインもうれしいポイント。ゆったりとしたシルエットでリラックス感がありつつも、きれいめトップスをウエストにインすれば、オフィスシーンにも使えそうな洗練コーデに。ストレッチ素材に加え、ウエストはゴム仕様。イージーな着用感と、きちんと見えが期待できる優秀なアイテムです。

オフィスにも◎ きちんと見えするぽかぽかパンツ

【ハニーズ】「ウォームテーパードパンツ」\3,980（税込）

大人の落ち着いた装いに馴染みそうなのが、こちらのテーパードパンツ。フォーマルな印象ながら、こちらも冬に嬉しい素材を使用。「裏フリースであたたかくソフトな肌触り」と公式サイトでもイチオシされており、一着あるとこの時期頼りになるかも。表はきれいめ素材ですっきりとした印象なので、さりげない防寒対策ができそうです。ストレッチに加え、ウエストはゴム仕様で気負わず穿けそうなのも◎

「テーパードパンツ」で楽しむ冬コーデ

ミニマルなデザインのこちらは、きれいめシャツやブラウスはもちろん、明るいカラーのトップスとの相性も抜群。品のあるテーパードパンツがコーデ全体を落ち着いたムードにまとめてくれて、大人っぽい印象に。シンプルなデザインながら、腰高 ＆ 脚長効果が期待できるディテールが盛り込まれているのもうれしいポイント。ヒップの高い位置にあるフェイクポケットや、裾に向かって細くなるラインなど、こだわりが詰まっています。スタイルアップと防寒対策が見込めるアイテムで、ぜひ冬のコーデの幅を広げてみて。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：M.yabu