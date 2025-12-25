出川哲朗VS岡村隆史 互いに妻の存在を疑い合う「いるのか？」
お笑い芸人の出川哲朗が、25日深夜放送のニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）に生出演。リスナーからの悩み相談に乗る中で、出川と岡村隆史が「かわいい」と言われた際の反応について言い合いをする一幕があった。
【写真】なんだかんだ仲良し？小競り合いを繰り広げる岡村と出川
番組では、46歳の男性リスナーが職場で「かわいい」と言われた際の反応は何が正解なのか悩んでいるという悩み相談が。出川は「かわいいと言われるのは、恥ずかしい」と照れを見せる一方、岡村は「（淡々と）『ありがとうございます』って言う。それでええやん？」と返していた。
さらに、冗談を交えながら互いの妻の存在について疑い合う一幕も。出川が「きょうは（妻が作ってきた）クリームシチューを食べてきた。ラブラブだよ！」と胸を張ると、岡村も「ウチもクリームシチューおいしい！家に1回来い！」と応戦していた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
【写真】なんだかんだ仲良し？小競り合いを繰り広げる岡村と出川
番組では、46歳の男性リスナーが職場で「かわいい」と言われた際の反応は何が正解なのか悩んでいるという悩み相談が。出川は「かわいいと言われるのは、恥ずかしい」と照れを見せる一方、岡村は「（淡々と）『ありがとうございます』って言う。それでええやん？」と返していた。
さらに、冗談を交えながら互いの妻の存在について疑い合う一幕も。出川が「きょうは（妻が作ってきた）クリームシチューを食べてきた。ラブラブだよ！」と胸を張ると、岡村も「ウチもクリームシチューおいしい！家に1回来い！」と応戦していた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。