日経225先物：26日2時＝30円安、5万490円
26日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比30円安の5万490円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万407.79円に対しては82.21円高。出来高は371枚となっている。
TOPIX先物期近は3425.5ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は7.52ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50490 -30 371
日経225mini 50490 -20 7505
TOPIX先物 3425.5 -1.5 219
JPX日経400先物 30855 -30 32
グロース指数先物 669 +1 173
東証REIT指数先物 2000.5 -8 2
