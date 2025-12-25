アニメ『アンデッドアンラック』第2期制作決定！ 原作者・戸塚慶文の描きおろしイラスト到着
アニメ『アンデッドアンラック』第2期の制作が決定。これを記念して原作者・戸塚慶文から描きおろしイラストが到着した。
【写真】アニメ『アンデッドアンラック』オリジナルサウンドトラック配信中！ Vol.1＆2ジャケット
本作は、「週刊少年ジャンプ」（集英社）連載中の戸塚慶文による同名漫画を原作としたテレビアニメ。2023年10月から2024年3月までテレビアニメシリーズが放送され、壮大な物語と謎に満ちた展開が大きな反響を呼んだ。
テレビSP『アンデッドアンラック』Winter編が本日放送となり、激しい火花を散らして戦うジュイスとビリー、広大な空を舞台に戦うアンディと風子を中心に大迫力の物語が展開。
そして、本編終了後に、アニメ『アンデッドアンラック』第2期の制作が発表された。
第2期の制作を記念した原作者・戸塚慶文による描きおろしイラストには、決意を秘めた鋭い視線で前を見つめるシェンの姿が描かれている。
