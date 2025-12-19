出川哲朗、今年もキュー待って『ナイナイANN』乱入 岡村隆史と小競り合い「コイツがケンカを売ってくる」
お笑い芸人の出川哲朗が、25日深夜放送のニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）に生出演。毎年恒例となった、ディレクターの“キュー”を待って登場すると、岡村隆史と小競り合いを繰り広げた。
【写真】なんだかんだ仲良し？小競り合いを繰り広げる岡村と出川
出川が入るなり、互いについて“舌戦”を繰り広げていった。出川が「コイツがケンカを売ってくる。やべっちはちゃんと話すじゃん。コイツ、オレと目が合っても、ずっと黙っていて…」と抗議すると、その後はそれぞれの“暴露合戦”で盛り上がっていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
