NMB48安部若菜の新作小説『描いた未来に君はいない』発売決定　2026年3月刊行

NMB48安部若菜の新作小説『描いた未来に君はいない』（KADOKAWA）が2026年3月2日（月）に発売される。

アイドル活動と並行して執筆活動にも力を入れ、著書に『アイドル失格』『私の居場所はここじゃない』があるNMB48・安部若菜。新作は、小説家志望の高校生と「握手をしたら人の心が読める」という不思議な転校生による甘酸っぱい恋愛青春小説だ。

冴えない高校生・鳴海大和のクラスに大阪から南奈海が転校してきた。彼女は「握手をしたら人の心が読める」と言い、戸惑いながらも天真爛漫な姿に次第に惹かれていく。鳴海が小説を書いていることを南に打ち明けると、私を主人公にした小説を書いてほしいという。二人で創作について話す時間は楽しい一方で、日に日にクラスメイトと打ち解ける彼女に、やはり自分とは違う立場なのだと複雑な思いが湧いてくるのだった。

ある日、南から20歳まで生きられないと告げられ、鳴海は彼女の人生を小説にしようと決意するがーー。

本書の発売に合わせAmazonでは安部若菜による朗読音声（一部）、紀伊國屋書店新宿本店では特別限定カード、HMV＆BOOKS onlineおよびHMV各店舗では特別限定しおり、TOWER RECORDSでは特別限定ポストカード（書き下ろし小説付き）、TSUTAYAでは特別限定ポストカード（書き下ろし小説付き）が配布される。また電子書籍では巻末にアナザーストーリーが挿入される。

