『西垣 匠カレンダー2026』（タイトル未定／小学館）が2026年3月27日に発売される。

【写真】西垣匠、「ファッション」をテーマに撮り下ろし

数々の話題作に出演し、2025年3月より「ゼクシィCMボーイ」も務めている俳優・西垣匠。2026年度のカレンダーは、女性誌『CanCam』とタッグを組み「ファッション」をテーマに撮り下ろしされた。

4月からはじまる本カレンダーでは、毎月異なるファッション＆シチュエーションの西垣が登場。飾らないカジュアルな姿から、おしゃれでかっこいい姿、そしてキュンとする彼氏感たっぷりの姿……。「西垣 匠」の魅力をあらゆる角度から切り取り、ページをめくるごとに新しい西垣の魅力に出会える卓上カレンダーとなっている。

本商品は月ごとに異なる音声メッセージが聴ける二次元バーコードが付属。西垣の優しい声を聞きながら毎月ページをめくり、1年間を過ごすことができる。またカレンダー特典としてバースデーカードを1枚封入（ランダム計3種）。裏面には直筆バースデーメッセージが書かれている。

カレンダーの発売を記念し東京・大阪にて商品お渡し会が開催。2026年3月28日（土）にはブックファースト新宿店、2026年4月4日（土）には梅田 蔦屋書店にて開催される。また通常版のカレンダーに加え、豪華特典が盛り沢山なファンクラブ限定特装版も完全受注生産で発売される。

■プロフィール西垣匠（にしがき・しょう）1999年5月26日生まれ。石川県出身、B型。2021年、テレビドラマ「夢中さ、きみに。」で俳優デビュー。以降、『みなと商事コインランドリー』など様々なドラマや映画で活躍。公開中の映画『ロマンティック・キラー』、2026年2月6日公開映画『ほどなく、お別れです』にも出演。結婚情報媒体「ゼクシィ」の CMボーイを務める。特技はフェンシング（日本代表経験あり）。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）