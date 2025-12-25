初ミュージカルで“座敷わらし”役、生駒里奈「座敷わらし似合うし」
女優の生駒里奈（29歳）が、12月24日に公開されたポッドキャスト番組「相場詩織のおおきなひとりごと」（Spotify）に出演。初のミュージカルに苦手意識がありながらも、座敷わらしという役について「座敷わらし似合うし」と語った。
秋田・東京の2拠点でフリーアナウンサーをしている相場詩織のポッドキャスト番組に、秋田出身でミュージカル「どろんぱ」に出演する生駒里奈が宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。
生駒にとっては初のミュージカルとのことだが、「歌が得意じゃないし。（アイドルグループ）在籍時は、歌が上手くなってやめてはないし、うちって結構舌足らずじゃん。それがコンプレックスだったし、これ以上の改善はなくて。舌の構造上。それもわかるくらい滑舌を勉強して、発生も勉強して、あとは歌だけなんだよね。自分の苦手を克服するのは」と話し、このミュージカルで苦手意識を克服できればこれからもっと挑戦できる芝居のジャンルが増えると話す。
また、生駒が演じるのは座敷わらしの役だが「座敷わらし似合うし」と、歌の上手さだけでなく、自分のキャラクター性もあって挑戦できると語った。
秋田・東京の2拠点でフリーアナウンサーをしている相場詩織のポッドキャスト番組に、秋田出身でミュージカル「どろんぱ」に出演する生駒里奈が宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。
また、生駒が演じるのは座敷わらしの役だが「座敷わらし似合うし」と、歌の上手さだけでなく、自分のキャラクター性もあって挑戦できると語った。