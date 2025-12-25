26日午前1時17分ごろ、北海道、青森県、岩手県、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは5.6と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、北海道の函館市、青森県の八戸市、野辺地町、七戸町、六戸町、おいらせ町、五戸町、青森南部町、それに東通村、岩手県の盛岡市、八幡平市、紫波町、矢巾町、花巻市、それに北上市、宮城県の登米市です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□北海道

函館市



□青森県

八戸市 野辺地町 七戸町

六戸町 おいらせ町 五戸町

青森南部町 東通村



□岩手県

盛岡市 八幡平市 紫波町

矢巾町 花巻市 北上市



□宮城県

登米市

■震度2

□北海道

札幌東区 千歳市 木古内町

白老町 厚真町 安平町

むかわ町 新冠町 新ひだか町

浦河町 様似町 えりも町

浦幌町 釧路市 釧路町

標津町



□青森県

十和田市 三沢市 横浜町

東北町 六ヶ所村 三戸町

田子町 階上町 新郷村

むつ市 青森市 五所川原市

つがる市 平内町 蓬田村

外ヶ浜町 鶴田町 中泊町

藤崎町



□岩手県

二戸市 滝沢市 雫石町

岩手町 軽米町 九戸村

一戸町 遠野市 一関市

奥州市 金ケ崎町 平泉町

宮古市 久慈市 普代村

野田村 岩手洋野町 釜石市



□宮城県

栗原市 大崎市 涌谷町

宮城美里町 角田市 丸森町

石巻市 松島町 利府町



□秋田県

井川町 鹿角市 横手市



□山形県

中山町

■震度1

□北海道

渡島北斗市 七飯町 鹿部町

渡島森町 札幌北区 札幌白石区

札幌厚別区 札幌手稲区 札幌清田区

江別市 恵庭市 北広島市

福島町 室蘭市 苫小牧市

登別市 帯広市 十勝清水町

芽室町 幕別町 本別町

厚岸町 浜中町 標茶町

白糠町 新篠津村 長万部町

厚沢部町 乙部町 三笠市

南幌町 月形町 胆振伊達市

壮瞥町 日高地方日高町 平取町

新得町 十勝大樹町 広尾町

弟子屈町 別海町 根室市



□青森県

大間町 風間浦村 佐井村

今別町 板柳町 弘前市

黒石市 平川市 鰺ヶ沢町

深浦町 西目屋村 田舎館村



□岩手県

葛巻町 西和賀町 山田町

岩泉町 田野畑村 大船渡市

住田町 大槌町



□宮城県

気仙沼市 色麻町 宮城加美町

名取市 岩沼市 蔵王町

大河原町 宮城川崎町 亘理町

山元町 仙台青葉区 仙台宮城野区

東松島市 大郷町 大衡村



□秋田県

能代市 潟上市 三種町

大館市 北秋田市 小坂町

上小阿仁村 湯沢市 大仙市

秋田美郷町 羽後町 東成瀬村

秋田市 由利本荘市 にかほ市



□山形県

村山市 山辺町 酒田市

山形川西町



□福島県

福島市 双葉町 浪江町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。