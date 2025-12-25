気象台は、午前1時19分に、暴風雪警報を鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町に発表しました。また波浪警報を鶴岡市、酒田市、遊佐町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】山形県・鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町に発表 26日01:19時点

庄内では、26日明け方から26日夜遅くまで暴風雪に、26日朝から26日夜遅くまで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■鶴岡市

□暴風雪警報【発表】

26日明け方から26日夜遅くにかけて警戒

風向 北

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s





