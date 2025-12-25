【暴風雪警報】山形県・鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町に発表 26日01:19時点
気象台は、午前1時19分に、暴風雪警報を鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町に発表しました。また波浪警報を鶴岡市、酒田市、遊佐町に発表しました。
庄内では、26日明け方から26日夜遅くまで暴風雪に、26日朝から26日夜遅くまで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■鶴岡市
□暴風雪警報【発表】
26日明け方から26日夜遅くにかけて警戒
風向 北
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
26日朝から26日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
■酒田市
□暴風雪警報【発表】
26日明け方から26日夜遅くにかけて警戒
風向 北
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
26日朝から26日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
■三川町
□暴風雪警報【発表】
26日朝から26日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 北西
最大風速 18m/s
■庄内町
□暴風雪警報【発表】
26日朝から26日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 北西
最大風速 18m/s
■遊佐町
□暴風雪警報【発表】
26日明け方から26日夜遅くにかけて警戒
風向 北
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□暴風警報
□波浪警報【発表】
26日朝から26日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m