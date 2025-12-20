矢部浩之、復帰後わずか3戦で『ゴチ』クビ 岡村隆史「ちょっとしびれた」
お笑いコンビ・ナインティナインが、25日深夜放送のニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）に生出演。同日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン4時間SP』（後7：00〜後11：00）で「ゴチになります最終戦」が行われたことを受け、2人が感想を語り合った。
【写真】今年も白熱！『岡-1』グランプリに徹底密着
「ゴチ最終戦」では、増田貴久が2位でいち早く残留を決めた後、白石麻衣が3位、小芝風花が4位という流れに。その後、クビ人数が3人であることが発表され、この時点で小芝のクビが決定した。その後、高橋文哉が8位で同じく大精算がかなわず、クビとなった。最後の順位発表では、ナインティナインのどちらかがクビになるという展開となった。その結果、矢部が最下位。11月に復帰したばかりにもかかわらず、わずか1ヶ月でのクビとなった。一方、岡村隆史は1位で、大精算となった。
これを受け、この日の放送では、岡村隆史が「先ほど『ゴチ』の最終戦生放送終わりまして。ウチの相方の矢部氏がまたクビ」と紹介。「ちょっとしびれたというか。最後、我々が残ったんですよ。オレも薄々『（クビは）オレやな』って思ったんですよ。そうしたら、まさかの私が1位と。（矢部は）本戦3戦でクビという」と振り返ると、矢部浩之が「やっと高橋文哉くんの声質をわかったくらい」と笑わせていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
