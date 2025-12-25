“ナチュラルな嘘”つく松本若菜に大泉洋叫ぶ「松本若菜怖ぇ！」
俳優の大泉洋（52歳）が、12月24日に放送された宣伝番組「ラストマンカムバック記念！キャスト勢揃い！嘘を見破れ！大ゲーム祭り」（TBS系）に出演。ナチュラルな嘘をつく松本若菜に対して「松本若菜怖ぇ！」と叫んだ。
「映画ラストマン -FIRST LOVE-」「ラストマン−全盲の捜査官−FAKE／TRUTH」の宣伝を兼ねて、福山雅治、大泉洋ら出演者による嘘を見極めるゲームを実施。
松本若菜が「共演者の意外な一面」として、「（吉田）羊さんとすごく久しぶりに共演させて頂いて。初めてLINE交換をしたんですよ。すごく嬉しくて。『ご飯行きたいね』ってお互いのスケジュールをすごい摺り合わせていて」と話し、スケジュールの調整をしていた時に吉田がジムでトレーニングをしていたと言って、嘘か本当かを当てさせた。
松本のよどみないトークに、スタジオからは「これは本当っぽい」という声も上がり、福山も「松本さんに嘘はついて欲しくない」と言ったが、大泉が今田美桜に無理やり“嘘”だと言わせると、“嘘”だと判明。松本が「LINEを交換したまでは本当です」と説明すると、スタジオからは「すごくない？」「そりゃ芝居の仕事来るわ！」と声が上がり、大泉は「松本若菜怖ぇ！」と叫んだ。
