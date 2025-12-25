みちょぱ、爪痕残そうと頑張る若いタレントを「優しい目で見られるようになった」
モデル・タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27歳）が、12月24日に放送されたトーク番組「あちこちオードリー」（テレビ東京系）に出演。自分より若いタレントが爪痕を残すために頑張っている姿に「優しい目で見られるようになった」と語った。
「昔は正しいと思っていたけど今思うと全く間違っていたと思うこと」として、池田美優が「タメ口キャラの若い子を少し引いた目で見ていたけど、私、間違ってました」と思うようになったという。
池田も最近では番組の中で受け身側に回るようになってきて「今どきの子で、タメ口、ギャル、おバカとすごいキャラを作り込んでくるタレントが出てきて。最初はすっげーなこの子、すげー爪痕残しに来てんじゃんって引いた目で見てたけど、よくよく考えてみたら、私が出始めた頃はギャルとかバカとかをすごいみんな優しい目で受け入れてくれたな、と思って。優しく頷いて受け入れてくれた周りの皆さんのことを思い出した。そう思ったら私も受け入れなきゃいけないなと。私に絡めば使われると思ってんだろ、と思ってたけど、優しい目で見られるようになった」と考え方が変わったと語った。
