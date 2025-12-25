2026年初売り！SNIDELの新年スペシャルアイテムで華やかなスタート

2026年の新年を華やかに彩るSNIDEL（スナイデル）の新年特別アイテムが登場します。1月1日よりオンラインと公式アプリで先行発売され、全国の直営店舗でも順次発売されます。今年の特別アイテムは、花柄レースのラッフルカラーが印象的なニット×スカートセットや、華やかなセーラーカラーニットワンピースなど、着回し力抜群のアイテムが揃っています。新しい年のスタートにぴったりのアイテムです♪

新年にぴったり！華やかなニット×スカートセット

YEL

価格：14,500円

GRY

BLK

SNIDELの新年限定アイテム「レースラッフルカラー ニット×スカートセット」は、花柄レースが華やかさを引き立てる上品なデザイン。

肉厚な編地のニットは長いシーズンで活躍し、ボタンがアクセントになったデザインも魅力的。

スカートは長めのミニ丈で、セットで着るも良し、単品でもコーディネートしやすいアイテムです。

カラーは、イエロー（YEL）、グレー（GRY）、ブラック（BLK）の3色展開で、どれも春らしい明るさを感じさせてくれます♡

エレガントなセーラーカラーニットワンピース

BLU

NVY

LGRY

SNIDELの「セーラーカラーニットワンピース」は、セーラー襟とテープレースが華やかな印象を与える一着。

織り柄が浮かび上がる無地のセーラーカラーに、フロントリボンがアクセントとなり、エレガントでありながらも遊び心のあるデザインが魅力です。

ウエスト部分はリブ切り替えでシルエットを美しく引き立て、裾に向かって広がるフレアデザインが、女性らしさを強調します。

カラーはブルー（BLU）、ネイビー（NVY）、ライトグレー（LGRY）の3色展開で、どれもシンプルでありながら華やかさを演出してくれます♪

2026年の初売りはSNIDELで決まり！オンライン＆店舗で販売開始

2026年の新年を祝う特別アイテムは、1月1日0:00からSNIDELオフィシャルオンラインストア、USAGI ONLINE、MASH STOREアプリで販売スタート。

また、全国直営店舗では1月2日から順次発売されるので、初売りでぜひゲットしたいアイテムです。

新年を華やかに始めるためにぴったりなアイテムが揃っており、華やかなニット×スカートセットやエレガントなセーラーカラーワンピースで、新しい年を素敵にスタートしましょう♡

新年を華やかにスタート！SNIDELの特別アイテムをチェック

SNIDELから新年特別アイテムが登場し、華やかなスタートを切るのにぴったりのアイテムが揃いました。

オンラインでも店舗でも購入可能で、花柄レースのニット×スカートセットや、エレガントなセーラーカラーワンピースは、どちらも新年にぴったりのアイテムです。

特別感溢れるデザインで、2026年を華やかにスタートし、素敵な1年を迎えましょう。ぜひ、この機会に新しいアイテムを手に入れて♡