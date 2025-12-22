『アンデッドアンラック』第2期制作決定 決意を秘めた鋭い視線のシェン…原作者描き下ろしイラスト公開
テレビアニメ『アンデッドアンラック』（略称：アンデラ）第2期制作が発表された。あわせて、原作者・戸塚慶文氏による描きおろしイラストが公開され、決意を秘めた鋭い視線で前を見つめるシェンの姿が描かれている。
【画像】原作者によるオリキャラもウィンター編に登場！テラー＆バランスの設定画
本作は、“不死”の体を持つ男・アンディと、触れた者に“不運”を呼んでしまう少女・出雲風子（いずも・ふうこ）の2人が、アンディの望みである「最高の死」を得るためにユニオンに入団し、数々の敵と世界の謎に対峙（たいじ）していくストーリー。
『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載され、「次にくるマンガ大賞2020」コミックス部門にて第1位を受賞した戸塚氏による漫画が原作。“否定者”と呼ばれる異能力者たちのバトル、数々の伏線が考察を呼び、壮大な物語と怒涛の展開で人気に。2023年10月〜24年3月にはテレビアニメシリーズが放送。きょう26日、テレビSP『アンデッドアンラック』Winter編が放送された。
なお、テレビアニメ『アンデッドアンラック』第2期制作についての詳細は順次発表される。
