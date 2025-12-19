無印良品の冬物がオトクに買える11日間。インナー・コスメ・お菓子など大幅値下げへ。《1月5日まで》

無印良品では2025年12月26日から26年1月5日（ネットストアは1月6日10時）まで、冬のおすすめアイテムがお得に買える「良いね祭」が開催されます。

人気アイテムを特価でゲットできるチャンス

期間中は、インナー、アウター、コスメ、お菓子などが期間限定特別価格に。

対象商品を一部紹介します。

●あったか綿 インナー各種が15％引き

「婦人 あったか綿 Ｕネック八分袖Ｔシャツ」「婦人 あったか綿 レギンス」は1490円から1266円、「婦人 あったか綿 厚手 タートルネック長袖Tシャツ」「婦人 あったか綿 厚手 Uネック八分袖Ｔシャツ」は1990円から1691円に。

●敏感肌用シリーズ各種が10％引き

「敏感肌用化粧水 高保湿」（300ml）と「敏感肌用乳液 高保湿」（200ml）は990円から891円、「敏感肌用クリーム化粧水」（300ml）は1690円から1521円、「敏感肌用薬用美容液」（50ml）は1490円から1341円に。

●防風ウェアが1000円引き

「婦人 防風裏起毛 イージーパンツ」は4990円から3990円、「紳士 防風撥水中わたフードジャケット」は7990円から6990円に。

●カカオトリュフ2点以上の購入で15％オフ

季節限定商品「カカオトリュフシリーズ」を各種2点以上購入すると、390円から331円に。

年末年始は、無印良品でお得に買い物を楽しんでみては。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）