気象台は、午前0時54分に、暴風雪警報をいわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】福島県・いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町などに発表 26日00:54時点

福島県の海上では、26日朝から26日夕方まで暴風雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■いわき市
□暴風雪警報【発表】
　26日朝から26日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■相馬市
□暴風雪警報【発表】
　26日朝から26日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■南相馬市
□暴風雪警報【発表】
　26日朝から26日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■広野町
□暴風雪警報【発表】
　26日朝から26日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■楢葉町
□暴風雪警報【発表】
　26日朝から26日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■富岡町
□暴風雪警報【発表】
　26日朝から26日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■大熊町
□暴風雪警報【発表】
　26日朝から26日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■双葉町
□暴風雪警報【発表】
　26日朝から26日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■浪江町
□暴風雪警報【発表】
　26日朝から26日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■新地町
□暴風雪警報【発表】
　26日朝から26日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s