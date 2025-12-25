【暴風雪警報】福島県・いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町などに発表 26日00:54時点
気象台は、午前0時54分に、暴風雪警報をいわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町に発表しました。
福島県の海上では、26日朝から26日夕方まで暴風雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■いわき市
□暴風雪警報【発表】
26日朝から26日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■相馬市
□暴風雪警報【発表】
26日朝から26日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
□暴風雪警報【発表】
26日朝から26日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■広野町
□暴風雪警報【発表】
26日朝から26日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■楢葉町
□暴風雪警報【発表】
26日朝から26日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■富岡町
□暴風雪警報【発表】
26日朝から26日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■大熊町
□暴風雪警報【発表】
26日朝から26日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■双葉町
□暴風雪警報【発表】
26日朝から26日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■浪江町
□暴風雪警報【発表】
26日朝から26日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■新地町
□暴風雪警報【発表】
26日朝から26日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s