DROOLY冬季限定♡チーズとハチミツがとろける贅沢フィナンシェ

チーズとハチミツのとろける出会いが人気のスイーツブランド「DROOLY」から、冬の楽しみをぎゅっと詰め込んだ季節限定スイーツが登場します。今回発売されるのは、ショコラのほろ苦さとカマンベールのコクが重なり合う冬限定フィナンシェ。さらに定番や冬季限定の焼き菓子、ケーキもそろい、ギフトにも自分へのご褒美にもぴったりなラインアップに♡この時期だけの贅沢な味わいを、ぜひ楽しんでみてください。

冬だけの新作フィナンシェが登場

注目は、2026年1月4日(日)から冬季限定で発売される「フィナンシェ〔ショコラ＆カマンベールwithハニー〕」。

クリーミーなカマンベールと相性抜群のハチミツに、スペイン産クーベルチュールチョコレートを合わせて焼き上げた一品です。

チーズの塩味とハチミツの甘味、そこにほんのり感じるカカオの風味が重なり、冬ならではの奥深い味わいに仕上がっています。（チーズパウダー中カマンベール75％以上使用）

5個入1,296円(税込)で、阪神梅田本店DROOLYにて販売。季節限定商品のため、無くなり次第終了となります。

銀座コージーコーナーの”新春限定焼菓子ギフト”でお祝いしよう♪

定番＆季節限定スイーツも充実

DROOLYでは、冬のフィナンシェ以外にも魅力的なチーズスイーツがそろいます。

「パウンドケーキ〔ショコラ＆カマンベールwithハニー〕」は、カマンベールとハチミツ、クーベルチュールチョコレートを組み合わせた冬季限定商品。（チーズ中カマンベール70％以上使用）1個入1,404円(税込)。

定番人気の「フィナンシェ〔ゴルゴンゾーラwithハニー〕」は、5個入972円(税込)、10個入1,944円(税込)、14個入2,722円(税込)。

さらに「ガレット〔ゴーダwithハニー〕」は4個入1,200円(税込)で、サクッとほろける食感が楽しめます。

ご褒美にもギフトにもぴったり♡

特別感を求める方には、「ハニーチーズケーキ〔カマンベールwithハニー〕」もおすすめ。

クリーミーなカマンベールムースとハチミツムースの2層仕立てに、蜂蜜ジュレを重ねた華やかなケーキです。（チーズ中カマンベール12％以上使用）1ホール1,944円(税込)の冷凍商品で、数量限定・無くなり次第終了。

どの商品もチーズとハチミツの魅力を最大限に引き出した味わいで、冬の贈り物や自分時間を彩ってくれます。

冬だけの甘い幸せをDROOLYで♡

チーズとハチミツ、そしてショコラが織りなすDROOLYの冬季限定スイーツは、寒い季節に心までとろけるような幸福感を届けてくれます。

新作フィナンシェをはじめ、焼き菓子やケーキまでそろうラインアップは、選ぶ時間も楽しいひとときに♪

いずれも季節・数量限定のため、気になる方は早めの来店がおすすめです。この冬はDROOLYで、自分へのご褒美や大切な人への贈り物を選んでみてはいかがでしょうか。