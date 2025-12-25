聖夜恒例『刀ピークリスマス』 まさかのCパートなしもピーナッツくんが宣言「また来年！」 剣持刀也「最悪だ〜！」
VTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属の剣持刀也が25日、VTuberのピーナッツくんとのコラボ配信『刀ピークリスマス2025』を生配信した。
【動画】12分にわたる超大作「刀ピークリスマスのテーマソング2025」
途中から今年で終了を示唆するようなワードも。恒例のピーナッツくんの楽曲「刀ピークリスマスのテーマソング2025」もエモい仕上がりとなった。歌詞では「ありが刀ピー、さよならピー刀」という不穏なワードも。楽曲は約14分という超大作で、体裁上は終わらせたがっている剣持が喜ぶ中、曲が終わるとピーナッツくんが「また来年！」と宣言。剣持は「最悪だ〜！」と言いながらも、どこかうれしそうだった。
ファンは「泣いてる？」「刀の体調を気遣ってのCパートなし」「刀ピー見ないと年を越せない」とコメントしていた。
