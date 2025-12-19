【ポケモン おうちで！りらくっしょんマスコット party】 2026年1月中旬 発売予定 価格：1回300円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ポケモン おうちで！りらくっしょんマスコット party」を2026年1月中旬に発売する。価格は1回300円。

「ポケモン おうちで！りらくっしょん」は、「ポケモンと一緒にくらしているパートナーが、ポケモンたちがおうちでリラックスできるように手作りクッションをプレゼントしてあげました」というコンセプトの、同社定番シリーズ。クッションでリラックスしているピカチュウ、イーブイ、ポッチャマ、ミュウがラインナップしている。クッションは、それぞれのポケモンに合ったアップリケや形状のデザインとなっている。本体サイズは約40～50mm。

ピカチュウ

イーブイ

ポッチャマ

ミュウ

(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku

(C)Pokémon