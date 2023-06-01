¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE CHAPTER6¡×ËÜÆü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¡ª
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¯¤¸¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE CHAPTER6¡×¤ò12·î26Æü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó850±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿°ìÈÖ¤¯¤¸¡£A¾Þ¤ÈB¾Þ¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¡¢¡Ö¥é¥Ô¡§¥ì¥Ã¥É¥Õー¥É¡×¤È¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¤¬°ìÈÖ¤¯¤¸½é¤ÎÎ©ÂÎ²½¡£C¾Þ¤Ï¡¢¥â¥Î¥Èー¥óÄ´¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥´¥Ã¥Ç¥¹¤Î½¸¹ç¥¢¥¯¥ê¥ë¥Üー¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ë¡¢ÉÁ¤µ¯¤³¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¿²Å¾¤¬¤ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ä¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¡¢ÈþÎï¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤òA3¥µ¥¤¥º¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿ー¡×¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤Ï¡¢¡Ö¥â¥À¥Ë¥¢¡§¥»¥«¥ó¥É¥¢¥Õ¥§¥¯¥·¥ç¥ó ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤Ç¡¢¡Ö¥â¥À¥Ë¥¢¡§¥»¥«¥ó¥É¥¢¥Õ¥§¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥Ðー¥¹¥È¥¹¥¥ë±é½Ð¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE CHAPTER6¡×¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡Ú³ÆÅù¾Þ°ìÍ÷¡Û
A¾Þ¡§¥é¥Ô¡§¥ì¥Ã¥É¥Õー¥É ¥Õ¥£¥®¥å¥¢
B¾Þ¡§¥·¥ó¥Ç¥ì¥é ¥Õ¥£¥®¥å¥¢
C¾Þ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥Üー¥É
D¾Þ¡§¿²Å¾¤¬¤ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó
E¾Þ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
F¾Þ¡§¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿ー
G¾Þ¡§¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¯¥í¥¹
H¾Þ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥ß¥éー¥Á¥ãー¥à
I¾Þ¡§ÇØÃæ¤ÇÌ¥¤»¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥»¥Ã¥È
¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¡§¥â¥À¥Ë¥¢¡§¥»¥«¥ó¥É¥¢¥Õ¥§¥¯¥·¥ç¥ó ¥Õ¥£¥®¥å¥¢
¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡§¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¡¡¥â¥À¥Ë¥¢¡§¥»¥«¥ó¥É¥¢¥Õ¥§¥¯¥·¥ç¥ó ¥Õ¥£¥®¥å¥¢
¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
´ü´Ö¡§È¯ÇäÆü～2026Ç¯3·îËöÆü
¡¡¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤ÈÆ±°ì¤Î¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Á´1¼ïÎà¤Ç¡¢ÅöÁª¿ô¤Ï30¸Ä¡£
(C)SHIFT UP CORP.
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£