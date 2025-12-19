

セブン‐イレブン、新TVCMシリーズの第5弾「温めますか」篇場面カット

櫻井翔と相葉雅紀が宇宙人のアルバイト役、天海祐希がオーナー役を演じる新TVCMシリーズの第5弾「温めますか」篇が、2025年12月26日より全国で放映を開始する。

【動画】櫻井翔×相葉雅紀×天海祐希、セブン‐イレブン新CM「温めますか」篇＆メイキング

本CMは、ドラマ仕立てでセブン‐イレブンの魅力を伝える「なにがあるかな、セブン‐イレブン。」シリーズの最新作だ。舞台はアルバイト帰りの夕方の公園。相葉演じる宇宙人が、オーナー（天海）が客にかける「温めますか？」という言葉に、相手の表情を和らげる不思議な力を感じ取るところから物語は動き出す。

櫻井にお手本を見せてもらいながら、相葉が何度もその言葉を練習する姿は、どこか微笑ましく温かい空気を醸し出す。ようやく言葉をマスターした瞬間に、二人の頬に不思議な光が宿る演出も印象的。

翌日の店頭、意気揚々とレジに立つ相葉だったが、練習の成果を発揮しようとした相手が差し出したのは、温める必要のない「ガムテープ」だった。思わぬ展開に戸惑う姿と、それを見守る櫻井や客の間に広がるクスッとした笑いを通じ、日常の中にあるささやかな触れ合いを表現している。

櫻井、相葉は引き続き宇宙人役としてセブン‐イレブンでのアルバイト生活を演じている。撮影現場では、櫻井が「温めますか？」を上手く言えないCM本編とは逆バージョンの演技に挑戦する一幕も。お二人のノリノリな演技に、現場は大きな笑いに包まれていた。また、オーナー役の天海は、「新作が出ていないか、パトロールは欠かせない」と語り、相変わらずの“セブン‐イレブン愛”を披露。今回のCM撮影も、終始、明るく和やかな雰囲気の中で進んだ。

「誰かの温かい場所になりますように」というテーマを掲げた本CMは、コンビニという日常の場に宿る、人の優しさや思いやりを再確認させてくれる内容となっている。