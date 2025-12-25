【波浪警報】島根県・浜田市、益田市、大田市、江津市に発表 26日00:18時点
気象台は、午前0時18分に、波浪警報を浜田市、益田市、大田市、江津市に発表しました。
【警報エリアを確認】【波浪警報】島根県・浜田市、益田市、大田市、江津市に発表 26日00:18時点
東部、隠岐では26日昼前まで、西部では26日朝から26日昼前まで、高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■松江市
□波浪警報
26日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■浜田市
□波浪警報【発表】
26日朝から26日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■出雲市
□波浪警報
26日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
□波浪警報【発表】
26日朝から26日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■大田市
□波浪警報【発表】
26日朝から26日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■江津市
□波浪警報【発表】
26日朝から26日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■海士町
□波浪警報
26日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■西ノ島町
□波浪警報
26日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■知夫村
□波浪警報
26日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■隠岐の島町
□波浪警報
26日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m