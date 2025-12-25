TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前0時18分に、波浪警報を浜田市、益田市、大田市、江津市に発表しました。

東部、隠岐では26日昼前まで、西部では26日朝から26日昼前まで、高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■松江市
□波浪警報
　26日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■浜田市
□波浪警報【発表】
　26日朝から26日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■出雲市
□波浪警報
　26日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■益田市
□波浪警報【発表】
　26日朝から26日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■大田市
□波浪警報【発表】
　26日朝から26日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■江津市
□波浪警報【発表】
　26日朝から26日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■海士町
□波浪警報
　26日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■西ノ島町
□波浪警報
　26日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■知夫村
□波浪警報
　26日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■隠岐の島町
□波浪警報
　26日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m