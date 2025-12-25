【暴風雪警報】京都府・舞鶴市、宮津市、京丹後市、伊根町に発表 26日00:10時点
気象台は、午前0時10分に、暴風雪警報を舞鶴市、宮津市、京丹後市、伊根町に発表しました。
【警報エリアを確認】【暴風雪警報】京都府・舞鶴市、宮津市、京丹後市、伊根町に発表 26日00:10時点
北部では、26日明け方まで暴風雪に、26日夕方まで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■舞鶴市
□暴風雪警報【発表】
26日明け方にかけて警戒
風向 北
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
26日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■宮津市
□暴風雪警報【発表】
26日明け方にかけて警戒
風向 北
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
26日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■京丹後市
□暴風雪警報【発表】
26日明け方にかけて警戒
風向 北
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
26日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■伊根町
□暴風雪警報【発表】
26日明け方にかけて警戒
風向 北
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□暴風警報
□波浪警報
26日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m