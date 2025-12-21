Ｊ１のＦＣ東京が来季の新戦力として、スコットランド・プレミアリーグのセルティックに所属するＤＦ稲村隼翔（２３）を期限付き移籍で、Ｊ２に降格した新潟のＤＦ橋本健人（２６）を完全移籍で獲得することが２５日までに複数の関係者の話で分かった。いずれも交渉は大筋合意に達しており、橋本については一両日中にも正式発表される見通し。

稲村は東京都出身でＦＣ東京の下部組織から群馬・前橋育英高を経て、東洋大在学中の２０２３年にＪ１（当時）新潟の特別指定選手となり、２４年のＹＢＣルヴァン・カップ準優勝に貢献した。左利きで正確なキックが持ち味のセンターバックで、今年７月には４年契約でセルティックに加入したが、公式戦１試合の出場に終わっていた。

横浜市出身の橋本は横浜ＦＣの下部組織から慶大在学中の２０２０年にＪ２（当時）山口の特別指定選手となった。横浜ＦＣへの期限付き移籍、徳島を経て２４年夏に新潟へ完全移籍。豊富な運動量と抜群の精度を誇るクロスを武器とする左利きの左サイドバック（ＳＢ）で、今季は２７試合（先発１８試合）に出場した。ＦＣ東京は今季、左ＳＢを右利きのＤＦ室屋成が務めることもあり、貴重なレフティーの加入でＳＢの層を厚くする狙いもあるとみられる。

稲村と橋本はＦＣ東京の松橋力蔵監督とは新潟時代に指導を受けており、獲得に成功すれば、浦和から完全移籍での加入が決定的となっているＦＷ長倉幹樹に続く“松橋チルドレン”となる。