中国政府が中国国内の旅行会社に対し、日本への旅行者を6割にまで減らすよう指示をしていたことが分かりました。

■「指示」受け…団体客の受け付けなど中止

中国政府はこれまで「自粛」という形で日本への渡航を見直すよう呼びかけていましたが、今月になって、日本への旅行者を減らすための具体的な「指示」を出していたことが明らかになりました。実際に指示を受け、中国の各旅行会社では、団体客の受け付けなどを中止したということです。

日本を訪れた中国人観光客の数を見てみますと、今年は1月からずっと去年を大きく上回っていましたが、高市首相の台湾有事をめぐる発言があった11月は数字が落ち込み、今年最少となりました。

今回、「6割に減らす」という具体的な指示が出されたことで、今後、さらに日本を訪れる中国人観光客が減る可能性があります。

■なぜ「6割」？ 「徐々に減らせ」という指示か

藤井貴彦キャスター

「なぜ、『6割』という数字なのでしょうか？」

小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員

「まさにこの『6割』というのがポイントで、中国にいる外交関係者によると『徐々に減らせ』という指示で、逆に言えば『一気にゼロにはするな、ということ』だというんです」

藤井貴彦キャスター

「なぜ、一気にゼロにはしないのでしょうか？」

小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員

「もし、一気にゼロにすると、あからさまに『中国政府が指示をしたと思われてしまうから』だというんです」

「NNN中国総局長の柳沢高志記者に聞いたところ、『中国政府が行う日本批判に、気持ちがついてきていない中国国民もいる。日本に行きたいという中国人は多いし、日本が安全だということも多くの中国人は分かっている。だから、もし一気に日本への旅行を禁止したら、中国政府に対する不満が噴き出してしまうかもしれないので、 微妙にコントロールしているのでは』と話していました」

小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員

「また、ある日本政府関係者も『中国は日本と、とことんやり合おうとは思っていない。しばらく高市首相をいじめ、日本が世界で孤立しているというイメージをアメリカなどに対して作ろうとしている』という見方で、日本としては『中国との対話にオープンで、扉を閉ざすことはしていない』と言い続け、これ以上の悪化を防ぐことが今すべきことだと話していました」

（12月25日『news zero』より）