AmazonにてHUAWEIのスマートウォッチのセールが12月26日より開催されている。期間は2026年1月8日23時59分まで。

本セールはHUAWEIのスマートウォッチ「HUAWEI Band 10 Aluminum Edition」、「HUAWEI WATCH FIT 4 Pro」、「HUAWEI WATCH FIT 4」などが特別価格で販売される。

「HUAWEI Band 10 Aluminum Edition」は情緒モニタリング機能や通常使用で約14日間使用ができるバッテリーが採用されている。また、100種類のワークアウトモードを搭載している。

「HUAWEI WATCH FIT 4 Pro」は超強力なチタン合金ベゼルと航空機グレードのアルミニウム合金が採用され、1.82インチのディスプレイはサファイアガラスでカバーされ、3000nitsの明るさとなっている。さらに、ゴルフナビ機能、YamapやYamaRacoのルートインポートに対応している。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。