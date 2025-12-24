櫻井翔＆相葉雅紀、新CMで天海祐希オーナー店舗アルバイト 来客に「温めますか？」声かけ実践
【モデルプレス＝2025/12/26】嵐の櫻井翔と相葉雅紀が出演するセブン‐イレブンの新テレビCM「温めますか」篇が、12月26日より放送開始される。
【写真】STARTO国民的アイドル2人、見つめ合い仲良く談笑する姿
本シリーズは、宇宙人の2人がアルバイトという思いがけない形で地球に溶け込み、日常の中で同社の商品と出会っていく様子をドラマ仕立てで描いている。櫻井、相葉演じる宇宙人アルバイトたちの商品への新鮮な反応や、オーナー役の天海祐希との心温まる交流を通して、商品の魅力を紹介していく。
今回のCMは、夕方、アルバイトを終えた宇宙人の2人が、公園のベンチに腰掛け、街を見渡しながら、地球での暮らしや日常について静かに語り合う場面からスタート。相葉は、オーナーが来客に優しく「温めますか？」と声をかけ、相手の表情が和らいだ瞬間を思い出し、「温めますかって、いい言葉だよね」とその言葉に宿る温かさを感じ取る。櫻井が「言ってみようよ」と「温めますか？」のお手本を示すと、相葉はその言葉に苦戦しながらも何度も挑戦。2人で繰り返し練習する姿は、どこか楽しげで温かい空気に包まれている。ようやく相葉が上手く言えた時、2人の頬に不思議な光が宿り、成功を喜び合う。
翌日、セブン‐イレブンの店頭でアルバイトに立つ相葉。前日の練習を思い出しながら、意気込んで「温めますか？」と声をかけるが、来客がレジに差し出したのは、温める商品ではなくガムテープ。思わぬ展開に一瞬戸惑いながらも、櫻井と来客がクスッと笑い、店内にはやさしい空気が広がる。「温めますか？」という言葉から生まれる、日常の中のささやかなやり取りを通して、“誰かの温かい場所になりますように。”というメッセージを届ける。
櫻井、相葉は引き続き宇宙人役としてのアルバイト生活を演じる。撮影現場では、櫻井が「温めますか？」を上手く言えないCM本編とは逆バージョンの演技に挑戦する一幕も。2人のノリの良い演技に、現場は笑いに包まれた。また、オーナー役の天海は、「新作が出ていないか、パトロールは欠かせない」と語り、相変わらずの“セブン‐イレブン愛”を披露。今回のCM撮影も、終始、明るく和やかな雰囲気の中で進んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆櫻井翔＆相葉雅紀、天海祐希オーナー店舗でアルバイト
◆櫻井翔＆相葉雅紀、ノリ良く演技披露
