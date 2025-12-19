◆プロボクシング「ＴＨＥ ＲＩＮＧ Ｖ：ナイト・オブ・ザ・サムライ」 ▽ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＩＢＦ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 ４団体統一王者・井上尚弥―アラン・ピカソ▽スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）１２回戦 中谷潤人―セバスチャン・エルナンデス▽ＩＢＦ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・ウィリバルド・ガルシア―寺地拳四朗（１２月２７日 サウジアラビア・リヤド、ムハマド・アブド・アリーナ）

【リヤド（サウジアラビア）２５日＝勝田成紀】世界３階級制覇に挑む前ＷＢＡ＆ＷＢＣ世界フライ級統一王者・寺地拳四朗（３３）＝ＢＭＢ＝が公式会見に出席した。２３日の到着イベント「グランドアライバル」で着用したサウジアラビアの「正装」の上に、今回は「アップデートしました。一緒だったらネタにならないじゃないですか。より正装感があるらしいです」と黒の上着を羽織ったニューバージョンで登壇した。

同興行で世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝に挑戦するＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝も同じ民族衣装で登場。寺地とかぶる形になったが、「なんかうれしくて。仲間が増えたんだって。一緒に写真を撮りました」と笑顔で明かした。

７月にリカルド・サンドバル（米国）に敗れ２本のベルトを失ったが、２日後には現役続行を決断。再起戦で、ＩＢＦ世界スーパーフライ級王者ウィリバルド・ガルシア（３５）＝メキシコ＝に挑戦する。会見後のフェースオフでは、ガルシアが距離を詰めてきた。最初は「うわ、こいつかましてきてるな」と思ったというが、「でも握手したら一気に低姿勢になって。絶対いい人やん、と。頑張ってかましてきたんやなって感じでしたね」と笑った。

スーパーフライ級王座を獲得すれば、かねてから対戦を希望していたＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界同級統一王者ジェシー“バム”ロドリゲス（２５）＝米国、帝拳＝との統一戦も現実味を帯びてくる。

ロドリゲスと契約を結ぶ英興行大手「マッチルーム」のプロモーター、エディー・ハーン氏はこの日、寺地対ガルシアの勝者との４団体王座統一戦を「実現させたい」と明言した。ＩＢＦは、今回の試合の勝者に同級３位アンドリュー・モロニー（オーストラリア）との指名試合を指令している。次戦での４団体統一戦実現は指名試合を回避することが条件となるが、ハーン氏は「もちろんＩＢＦからそういうプレッシャーがあるが、４団体統一戦はすごいビッグマッチ。まあ、何とかなるではないか」と手応えを口にした。

４団体統一王者へつながる大一番。寺地は「そう言ってくれるのはすごくうれしい。すごいモチベーションが上がりますよね」と胸を躍らせる一方で、「とりあえずはこの試合に勝つということ。今はそこしか見ていない。絶対に勝ちます」と気を引き締めた。

戦績は寺地が２５勝（１６ＫＯ）２敗、ガルシアが２３勝（１３ＫＯ）６敗２分け１無効試合。

興行はＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ ペイ・パー・ビュー（ＰＰＶ）」で配信される。