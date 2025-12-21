【「執着愛に溺れてしまいそうです…一途な彼がメロすぎる アンソロジー」】 12月26日 発売 価格：880円 【「俺とひなどり～クズ御曹司が捨て子を拾ったら～」】 12月26日 発売 価格：792円 【「君と花 ～亡国の歌姫と騎士は転生して再び巡り逢う～」】 12月26日 発売 価格：792円

「執着愛に溺れてしまいそうです…一途な彼がメロすぎる アンソロジー」書影

【拡大画像へ】

forcsは、出版レーベル「じるみて」より「執着愛に溺れてしまいそうです…一途な彼がメロすぎる アンソロジー」、「俺とひなどり～クズ御曹司が捨て子を拾ったら～」、「君と花 ～亡国の歌姫と騎士は転生して再び巡り逢う～」の電子単行本を12月26日に発売する。

「執着愛に溺れてしまいそうです…一途な彼がメロすぎる アンソロジー」

著者：神野える氏/秋月ルコ氏/坂梨氏/周防悠地氏/二賭丸すいか氏/藤松盟氏/八坂みぞれ氏

□「comipo」の作品ページ

【収録作品】

カバーイラスト：神野える氏

「元令嬢の大魔術師ですが、助けたドラゴン【王】に連れ去られました」 漫画：藤松盟氏

「さようなら、私を捨てた王太子様。これからは魔王の妃として幸せになりますので！」 漫画：八坂みぞれ氏

「捨てられ令嬢は年下騎士の熱愛に溺れる～My Monochrome Destiny」 漫画：秋月ルコ氏

「人形は愛し方を知らない」 漫画：二賭丸すいか氏

「一般令嬢の私、運命の出会いをした王子様に溺愛され過ぎています」 漫画：周防悠地氏

「名を呼んで、私の愛しい騎士様」 漫画：坂梨氏

「元令嬢の大魔術師ですが、助けたドラゴン【王】に連れ去られました」

「さようなら、私を捨てた王太子様。これからは魔王の妃として幸せになりますので！」

「捨てられ令嬢は年下騎士の熱愛に溺れる～My Monochrome Destiny」

「人形は愛し方を知らない」

「一般令嬢の私、運命の出会いをした王子様に溺愛され過ぎています」

「名を呼んで、私の愛しい騎士様」

「俺とひなどり～クズ御曹司が捨て子を拾ったら～」

著者：白樺えな氏

□「comipo」の作品ページ

【あらすじ】

名家の御曹司・加賀良惣介（かがらそうすけ） は、人々が羨むすべてを手に生まれたが、その性格は傲慢でねじくれていた。

ある雪の日、親の言いつけで退屈な外出をしていた惣介は、道端に転がる死にかけの少女と出会う。浮浪者に攫われそうになっていた少女を気まぐれに助けた惣介だったが、救われた少女は感謝も恐怖も見せず、ただ無表情なままだった。

「こいつを泣かせたら、どんな顔をするだろう」

歪んだ好奇心に駆られた惣介は、少女を家に連れ帰り自らの元で教育し始める。いつしか少女は巷で噂になるほどの優秀な傍付きに成長しー

これは傲慢な主人と表情を失った孤児の、歪な主従関係から始まる浪漫ストーリー。

「俺とひなどり～クズ御曹司が捨て子を拾ったら～」書影

「君と花 ～亡国の歌姫と騎士は転生して再び巡り逢う～」

著者：白羽らぱん氏

□「comipo」の作品ページ

【あらすじ】

かつて悲恋に終わった騎士と歌姫は、神の哀れみによって、花が人々の傷を癒す美しい世界に転生した。

花を食べる魔物「花喰」から人々を守る「花守」の青年シャルは、ある日、前世で愛した歌姫の生まれ変わりである女性レナと運命的な再会を果たす。シャルは前世の記憶を思い出すが、レナにその記憶はない。

もどかしい想いを花言葉に託し、二人は少しずつ心を通わせていくが……シャルの前世の絶望が二人に暗い影を落とす。

これは、不器用な騎士と天真爛漫な元歌姫が、花に導かれ再び愛を紡いでいく純愛異世界ファンタジー。

「君と花 ～亡国の歌姫と騎士は転生して再び巡り逢う～」書影011.jpg



