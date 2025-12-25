【「離婚したいアナタへ」1巻】 12月26日 発売 価格：792円

【拡大画像へ】

小学館は、マンガ「離婚したいアナタへ」の1巻を12月26日に発売する。価格は792円。

本作は「東京ラブストーリー」や「あすなろ白書」で知られる柴門ふみ氏による最新作。「週刊ビッグコミックスピリッツ」にて不定期連載が行なわれている。

結婚した夫婦の3分の1が離婚する時代、“不幸な結婚”で悩む人々が向かう「離婚相談所」を舞台に、結婚と離婚の間で揺れ動く男女を描いていく。

芥川賞作家・金原ひとみ氏からは「結婚と離婚、愛と怒り、逡巡と諦めの狭間で、引き裂かれそうな全ての人へ――」というコメントが寄せられている。

また初回配本限定で、特製離婚届の特典も。作中人物・花園エリカをあしらった特製離婚届DL用QRコード入りミニ見本が封入されている。

【「離婚したいアナタへ」1巻あらすじ】

セックスレス、不倫、仮面夫婦……“不幸な結婚”で悩む人々が向かう場所――それが花園エリカの「離婚相談所」。美人な敏腕編集者の妻を愛しながらも“ある問題”で離婚するべきかを悩むデザイン会社サラリーマン・厚志。超有名シェフの夫からの愛を求めるも、一方通行の日々に限界を感じ始める元アイドル・希美。そんな悩めるふたりにエリカが“ある提案”をしたことから、ふたりは自らの悩みと正面から向き合い初めて……？