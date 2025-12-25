「運命の巻戻士」11巻が本日発売！ VSクロックハンズ4時がクライマックスへTVアニメ化も決定しているループものマンガ
【「運命の巻戻士」11巻】 12月26日 発売 価格：638円
ＶＳクロックハンズ４時クライマックスへ！
小学館は、マンガ「運命の巻戻士」の11巻を12月26日に発売する。価格は638円。
本作は時を巻き戻して人々を救う“巻戻士”の活躍を描いたループものマンガ。「コロコロコミック」史上初めて12号連続アンケート1位を獲得した作品で、ボンズフィルム制作によってTVアニメ化されることも決定している。
11巻ではクロックハンズ4時との戦いがクライマックスへ。キンスケとの最終決戦に挑むクロノに、悲しき真実が立ちはだかる。
また最新刊発売を記念して、最新映像をアニメイト全店で先行上映。一部店舗ではスタンディ展示や5大“人気巻戻士”厳選エピソード試し読み小冊子の配布も実施されている。
【「運命の巻戻士」11巻あらすじ】
ＶＳクロックハンズ４時クライマックスへ！
悲運の死を遂げた人々を救う組織
時空警察特殊機動隊、通称「巻戻士」！
クロノたちに立ちはだかるクロックハンズ４、５、６時！
キンスケとの最終決戦に挑むクロノに過去最大の衝撃の
あまりに悲しき真実が立ちはだかる。