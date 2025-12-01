¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE ¤¹¤¤ー¤È¤¨¤ó¤«¤¦¤ó¤È¡×4´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ¿¶Âµ»Ñ¤ä¥Ñー¥Æ¥£¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÁõ¤¤¤âÆÃÁõÈÇ¤ÏÉÁ¤²¼¤í¤·¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥ÉÉÕ¤¡ª
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡¾®³Ø´Û¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE ¤¹¤¤ー¤È¤¨¤ó¤«¤¦¤ó¤È¡×¤Î4´¬¤ò12·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï770±ß¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¤Ë¤ÏÆÃÁõÈÇ¤â3,000±ß¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE ¤¹¤¤ー¤È¤¨¤ó¤«¤¦¤ó¤È¡×4´¬ ¤¹¤¤ー¤È¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥ÉÉÕ¤ÆÃÁõÈÇ
¡¡ËÜºî¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥¢¥×¥ê¥²ー¥à¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡×¤Î¸ø¼°¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ººîÉÊ¡£±«½»¥¥ª»á¤¬ºî²è¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥¤¥ÉµÊÃã¡Ö¥á¥¤¥É¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥æー¡×¤ÇÆ¯¤¯N¡¢¥¢¥Ë¥¹¡¢¥³¥³¥¢¡¢¥½ー¥À¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥Èー¥êー¤Ç¡¢4´¬¤Ç¤Ï¿¶Âµ»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Á¥¾å¥Ñー¥Æ¥£¤Î¼êÅÁ¤¤¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ÆÃÁõÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤¤ー¤È¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤¬ÉÕÏ¿¤Ë¡£±«½»»á¤¬¥ß¥é¥ó¥À¡¦¥Ý¥ê¡¦¥È¥í¥Ëー¡¦¥½¥ê¥ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE ¤¹¤¤ー¤È¤¨¤ó¤«¤¦¤ó¤È¡×4´¬¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¤¢¤Î¡Ä¡Ä¡Ä¡ª- ¶õ½»¥¥ª@NIKKE¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ºÏ¢ºÜÃæ (@yumekuikio) December 18, 2025
¡Ú¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE ¤¹¤¤ー¤È¤¨¤ó¤«¤¦¤ó¤È #¥Ë¥±¤¹¤¤ ¡Û 4´¬✨¤ÎÉ½»æ(👈ÄÌ¾ï😸ÆÃÁõ👉)¤¬½Ð¤¿¤è¡ª¡ª¡ª¡ª
12/26È¯Çä(ÆÃÁõÈÇ¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥¹¥¿)¡ª¡ª¡ª¡ª pic.twitter.com/Uw4JynSuzd
Á´À¤³¦DL¿ô4500ËüÆÍÇË¤ÎÂç¿Íµ¤¥¢¥×¥ê¥²ー¥à¡Ø¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡Ù¸ø¼°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè4´¬¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥á¥¤¥ÉµÊÃã¡Ö¥á¥¤¥É¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥æー¡×¤ÇÆ¯¤¯N¡¢¥¢¥Ë¥¹¡¢¥³¥³¥¢¡¢¥½ー¥À¤¿¤Á¤Î¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¾Ð¤¨¤Æ¡¢¿´¤¬¤Û¤°¤ì¤ëÆü¾ï¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¿¶Âµ»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Á¥¾å¥Ñー¥Æ¥£¤Î¼êÅÁ¤¤¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ê¡¢
¾Ð´é¤ÈÌþ¤·¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
¤È¤¤Ë¥É¥¿¥Ð¥¿¡¢¤È¤¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¨¡¨¡ÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¿´¤¬¤ä¤ï¤é¤°¡¢Ìþ¤·¤ÎºÇ¿·´¬¤Ç¤¹¡£
¥²ー¥à¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¥á¥¤¥É»Ñ¤Î¥Ë¥±¤¿¤Á¤ÎÁÇ´é¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
º£Æü¤â¡Ö¥á¥¤¥É¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥æー¡×¤Ï¤´¼ç¿ÍÍÍ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¸µµ¤¤Ë±Ä¶ÈÃæ¤Ç¤¹¡ª