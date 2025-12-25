櫻井翔＆相葉雅紀「温めますか？」をふたりで繰り返し練習！「温めますかって、いい言葉だよね」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

櫻井翔、相葉雅紀、天海祐希が出演するセブン‐イレブン・ジャパンの新TVCM『温めますか』篇が、12月26日より放送開始。CM映像とメイキング映像が公開された。

■櫻井翔＆相葉雅紀は宇宙人アルバイト役

本CMは「なにがあるかな、セブン‐イレブン。」シリーズの第5弾。前回の『おうちクリスマス』篇に続き、オーナー役として天海祐希、宇宙人アルバイト役に櫻井翔と相葉雅紀が登場。アルバイト帰りの公園で「温めますか？」という言葉に出会ったふたりが、覚えるために練習を重ねるなかで人の優しさや思いやりに気づき、“誰かの温かい場所になりますように”というテーマをそっと伝える物語となっている。

本シリーズでは、セブン‐イレブンを舞台に、宇宙人のふたりがアルバイトという思いがけない形で地球に溶け込み、日常のなかでセブン‐イレブンの商品と出会っていく様子をドラマ仕立てで描く。セブン‐イレブンに来ると何かが見つかるかもという期待感「なにがあるかな、セブン‐イレブン。」をコンセプトに、櫻井と相葉が演じる宇宙人アルバイトたちの商品への新鮮な反応や、オーナー役の天海との心温まる交流を通して、セブン‐イレブンのこだわりや商品の魅力を紹介していく。

■CMストーリー

今回のCMは、夕方、アルバイトを終えた宇宙人のふたりが、公園のベンチに腰掛け、街を見わたしながら、地球での暮らしやセブン‐イレブンでの日常について静かに語り合う場面からスタート。相葉は、オーナーがお客さんに優しく「温めますか？」と声をかけ、相手の表情が和らいだ瞬間を思い出し、「温めますかって、いい言葉だよね」とその言葉に宿る温かさを感じ取る。櫻井が「言ってみようよ」と「温めますか？」のお手本を示すと、相葉はその言葉に苦戦しながらも何度も挑戦。ふたりで繰り返し練習する姿は、どこか楽しげで温かい空気に包まれている。ようやく相葉がうまく言えたとき、ふたりの頬に不思議な光が宿り、成功を喜び合う。

翌日、セブン‐イレブンの店頭でアルバイトに立つ相葉。前日の練習を思い出しながら、意気込んで「温めますか？」と声をかけるが、お客さんがレジに差し出したのは、温める商品ではなくガムテープ。思わぬ展開に一瞬戸惑いながらも、櫻井とお客さんがクスッと笑い、店内には優しい空気が広がる。

「温めますか？」という言葉から生まれる、日常のなかのささやかなやりとりを通して、“誰かの温かい場所になりますように”というメッセージを届ける。

■撮影エピソード

櫻井、相葉は、引き続き宇宙人役としてセブン‐イレブンでのアルバイト生活を演じる。撮影現場では、櫻井が「温めますか？」をうまく言えないCM本編とは逆バージョンの演技に挑戦するひと幕も。ふたりのノリノリな演技に、現場は大きな笑いに包まれていた。

また、オーナー役の天海は、「新作が出ていないか、パトロールは欠かせない」と語り、相変わらずの“セブン‐イレブン愛”を披露。今回のCM撮影も、終始、明るく和やかな雰囲気のなかで進んだ。

■関連リンク

セブン‐ イレブン 公式サイト

https://www.sej.co.jp/activity/naniga-arukana/