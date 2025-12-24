　26日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比30円安の5万490円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万407.79円に対しては82.21円高。出来高は367枚となっている。

　TOPIX先物期近は3425.5ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は7.52ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50490　　　　　 -30　　　　 367
日経225mini 　　　　　　 50495　　　　　 -15　　　　7343
TOPIX先物 　　　　　　　3425.5　　　　　-1.5　　　　 219
JPX日経400先物　　　　　 30855　　　　　 -30　　　　　32
グロース指数先物　　　　　 670　　　　　　+2　　　　 156
東証REIT指数先物　　　　2000.5　　　　　　-8　　　　　 2

株探ニュース